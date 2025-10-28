Obtén tu Licencia rápido y sin filas en el Edomex: Ubica aquí las unidades móviles; ¡últimos días!
Tramita tu Licencia Edomex 2025 de forma rápida y sin filas; consulta las ubicaciones actualizadas de las unidades móviles en los últimos días de octubre.
¡Evita filas y ahorra tiempo! El Gobierno del Estado de México activó sus Unidades Móviles de Licencias Edomex 2025, que ya recorren distintos municipios para que tramites o renueves tu licencia sin citas, sin esperas y sin multas. Si aún no actualizas tu documento, esta es tu oportunidad: revisa aquí las nuevas fechas y ubicaciones oficiales publicadas por la Secretaría de Movilidad.
Este despliegue estatal busca facilitar el trámite a todos los automovilistas del Edomex. No importa si vas a sacar tu licencia por primera vez o necesitas renovarla, el proceso es rápido y accesible. Solo presenta tu documentación completa en la unidad más cercana y aprovecha este servicio temporal. Hazlo antes de que termine octubre y evita sanciones por circular con licencia vencida.
¿Dónde están las Unidades Móviles para Licencia Edomex 2025?
Agenda de Unidades Móviles para Tramitar tu Licencia en el Edomex (27 de octubre al 1 de noviembre de 2025)
- Nezahualcóyotl: 27 de octubre y del 28 de octubre al 1 de noviembre| Estadio Neza 86 (Av. Gral. Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza)
- Cuautitlán Izcalli: 27 al 31 de octubre y 1 de noviembre| Outlets Punta Norte (Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque)
- Teoloyucan: 28 al 31 de octubre|Av. Hidalgo s/n, Esq. Nicolás Romero, Col. Barrio Tlatilco
- Tecámac: 27 de octubre|Av. Lázaro Cárdenas, Esq. Antonio Díaz Soto y Gama, Col. Esmeralda
- Tonanitla: 28 al 30 de octubre|Calle Bicentenario 1, Col. Villas de Santa María (frente al Palacio Municipal)
- Chimalhuacán: 27 y 28 de octubre| Calle La Paz, Esq. Las Flores, Col. La Ladera (Edificio Administrativo “Ing. Heberto Castillo”)
- Chiconcuac: 28 y 29 de octubre| Calle Carril del Xolache 38, Ejido de Chiconcuac
- Texcoco: 30 y 31 de octubre| Av. González 4, Lomas de San Esteban / Cda. Manuel González 12, Col. Centro
- Teotihuacán: 29 al 31 de octubre|Calle Emiliano Zapata 1040 y Juárez s/n, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)
- Toluca: 27 de octubre| Calle Cuauhtémoc s/n, Col. Santiago Tlacotepec (Explanada Delegacional)
- Zinacantepec: del 27 al 29 de octubre|Av. 16 de Septiembre 109, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)
- Villa Victoria: 30 y 31 de octubre Col. Centro, Mz. 026 (frente al Palacio Municipal)
- Tenancingo: 28, 29 y 30 de octubre| Jardín Morelos 101, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)
- Acambay: 31 de octubre|Calle Plaza Hidalgo 8, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)
- Tlalmanalco: 27, 28 y 31 de octubre| Calle Fray Martín de Valencia s/n y Prol. Soledad Esq. Av. Morelos, Col. San Cristóbal Tezopilo
Horario de atención de las unidades móviles en el Edomex
Lunes a viernes: 09:00 a 17:00 horas.
Sábados: 09:00 a 12:30 horas.
Domumentos obligatorios para tramitar tu licencia en el Edomex
Agiliza tu trámite y evita dar vueltas innecesarias; esta es la documentación que deberás llevar a las unidades móviles para obtener tu Licencia en el Edomex.
- Acta de nacimiento
- CURP
- Identificación oficial vigente con fotografía
- Comprobante de domicilio reciente
- Pago de derechos
- Examen de conocimientos aprobado
- Para licencia tipo C: certificado EEC1631 de Estándar de Competencias
Costos actualizados Licencia Edomex 2025
Si quieres tramitar rápido y sin filas tu Licencia en el Edomex, es importante que conozcas los costos actualizados para obtenerla en las unidades móviles.
- Motociclistas tipo “C” (1 año): 719 pesos
- Chofer servicio particular tipo “E” (1 año): 942 pesos
- Permiso provisional tipo “B” (1 año): 719 pesos
- Permiso provisional tipo “A” (1 año): 3,420 pesos
- Duplicado (1 año): 486 pesos
- Constancia (1 año): 109 pesos