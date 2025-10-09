¿Tu auto fue llevado al corralón? Así puedes recuperarlo rápido en la CDMX sin perder tiempo

Si tu vehículo terminó en un depósito vehicular tras una infracción de tránsito, ya no tendrás que pasar horas en trámites. El Gobierno de la CDMX puso en marcha una plataforma digital que permite consultar adeudos y gestionar la liberación del auto en el corralón de manera rápida y sin intermediarios.

Esta herramienta forma parte de los esfuerzos por modernizar los servicios de Tránsito y hacer más ágil el proceso de recuperación de vehículos remolcados. Solo necesitas tu tarjeta de circulación vigente, póliza de seguro, identificación oficial y no tener multas pendientes.

¿Cómo consultar tu vehículo en los depósitos vehiculares de la CDMX?

Para iniciar el trámite deberás ingresar al sitio, ingresa con tu cuenta Llave CDMX, la identidad digital que da acceso a múltiples servicios del gobierno capitalino. Una vez dentro, llena el formulario con los datos solicitados:



Placas del vehículo

CURP del propietario

Comprobante de propiedad

Tenencia y seguro vigentes

La plataforma de depósitos vehiculares verificará que no existan adeudos o infracciones activas antes de liberar tu unidad.

¿Dónde y cómo recuperar tu auto del corralón en CDMX?

Con los documentos actualizados, acude al corralón donde se encuentra tu vehículo. Oficiales de la Policía Bancaria Industrial confirmarán la información y, tras el pago correspondiente por ingreso al depósito, podrás retirar tu auto de inmediato.

Este nuevo sistema elimina la necesidad de llevar copias o documentos originales, reduciendo filas y tiempos de espera. La medida busca que cada conductor pueda recuperar su vehículo sin complicaciones y de manera transparente.

#Tránsito l ¿Tu auto o motocicleta fue trasladado a un depósito vehicular porque cometiste alguna infracción al Reglamento de Tránsito? Ahora con la “Plataforma de Consulta de Adeudos en #DepósitosVehiculares” podrás realizar la liberación de manera más rápida y sencilla. 👮🚗🏍️ pic.twitter.com/mCXsgpou1r — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 7, 2025

¿Cuánto cuesta sacar tu vehículo del corralón en 2025?

El pago del ingreso al depósito vehicular en la CDMX contempla tanto el arrastre como el almacenamiento diario del auto. Los costos se actualizan cada año y dependen del tipo de unidad y su peso.

Costos



Arrastre de vehículo hasta 3.5 toneladas: $963.00

Arrastre de vehículo mayor a 3.5 toneladas: $1,920.00

Almacenaje diario: $100.00 por día a partir del día siguiente al ingreso

Para conocer el monto exacto, deberás presentar la documentación completa (identificación oficial, tarjeta de circulación, póliza de seguro) directamente en el depósito vehicular donde se encuentre tu unidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VERIFICACIÓN OCTUBRE 2025: ¿QUÉ AUTOS DEBEN CUMPLIR PARA EVITAR MULTAS EN CDMX?