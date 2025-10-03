Caen sobre “La Voz”: Liliana “N” hija de “El Ojos”, exlíder del Cártel de Tláhuac

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos, obtuvo una orden de aprehensión contra Liliana “N”, alias “La Voz”, hija de Felipe de Jesús “N”, conocido como “El Ojos”, exlíder del Cártel de Tláhuac.

La mujer fue detenida este 3 de octubre de 2025 por agentes de la Policía de Investigación (PDI) y trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde en las próximas horas se definirá su situación jurídica.

Orden de aprehensión contra Liliana “N”, alias “La Voz”, hija “El Ojos”

La orden judicial en contra de Liliana “N” fue emitida por su probable participación en el delito de asociación delictuosa. Tras su captura, fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

“La Voz” contaba con una recompensa de 500 mil pesos ofrecida por las autoridades capitalinas a quien diera información que facilitara su localización, al ser considerada una de las principales integrantes del Cártel de Tláhuac, organización generadora de violencia en la capital y en municipios cercanos.

Por otro lado, Liliana “N” es señalada por su probable participación en actividades de venta y distribución de drogas bajo las órdenes de su madre.

Detienen a María “N” y Samantha “N”, viuda e hija de “El Ojos”

El pasado 7 de septiembre, María “N” y Samantha “N”, viuda e hija de “El Ojos”, fueron detenidas en Pachuca, Hidalgo y trasladadas a la Ciudad de México (CDMX).

Tras la muerte de “El Ojos”, la viuda quedó como presunta sucesora del grupo delictivo, además de que se le relaciona con el delito de asociación delictuosa y por el cual había con una orden aprehensión en su contra.

De acuerdo con las autoridades, María “N” habría asumido un rol de liderazgo en la organización tras la muerte de “El Ojos” en 2017, mientras que Samantha “N” fungía como presunta encargada financiera y distribuidora de narcóticos.

El operativo fue encabezado por Lui Cruz Mera, se cumplimentaron órdenes de aprehensión emitidas por jueces de la Ciudad de México por el delito de asociación delictuosa.