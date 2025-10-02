Estos son los transportes que se construirán en Guadalajara rumbo al Mundial 2026

¡Guadalajara se prepara para un gran evento! Con motivo del Mundial 2026 de la FIFA 2026, la capital jalisciense no solo recibirá a miles de aficionados, sino que también tendrá cambios significativos en su transporte y aquí te contamos lo que será construido con motivo de la Copa Mundial.

Ampliación de las Líneas 3, 4 y 5 del Tren Ligero en ZMG

La Línea 3 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) es una de las arterias principales de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Para el Mundial 2026, se considera la ampliación de esta línea hacia la zona de El Bajío, conectando de manera más directa con el Estadio Akron. Esta extensión, aunque en fase de planeación, busca facilitar el acceso de los aficionados que se hospeden en el centro de la ciudad y otras zonas clave, evitando la congestión vehicular en las inmediaciones del estadio.

La #Línea5 del Tren Ligero 🚉 iniciará en #ElSalto y terminará hasta el Estadio Akron 🏟🐐. Será nuestra gran obra en materia de movilidad.



— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) May 3, 2024

Asimismo, la Línea 5 conectará al Aeropuerto con el Estadio Akron, la Línea 3 y el Centro de Guadalajara. Se espera que inicien pruebas a partir del 15 de marzo y comenzará las operaciones el 15 de mayo del 2026.

Autotrén para llegar al estadio Akron

El autotrén de Guadalajara tendrá una ruta estratégica diseñada para conectar puntos clave de la zona metropolitana. El proyecto contempla que la vía comience en la Glorieta de los Niños Héroes, en la zona de Chapultepec, y se extienda hacia la Venta del Astillero, con una parada crucial en el Estadio Akron, hogar de las Chivas. Esta ruta mediría 1.3 kilómetros con dos estaciones.

Este trayecto busca aliviar la congestión vehicular en vías importantes como la avenida Vallarta, una de las más transitadas de la ciudad, rumbo a los partidos del Mundial de 2026. El objetivo principal es facilitar el acceso a más de 7 mil personas por hora y—potencialmente hasta 10 mil— en días de partido para aliviar el tráfico vehicular que se ocasiona por la zona.

Carretera Chapala con tres carriles por sentido

Pablo Lemus, el gobernador del estado, dio a conocer que se terminará la carretera Chapala con concreto hidráulico y con tres carriles por sentido para diciembre de este año.

— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) September 7, 2025

“Vamos a tener un nuevo sistema de transporte público; banquetas, ciclovía, luminarias. Van a poder llegar al Aeropuerto de Guadalajara y ahí va a estar la estación del Tren Ligero, Línea 5, y conectar con 2 puntos más de la ciudad; Estadio Guadalajara, y se va a construir un sistema eléctrico que va conectar mimacro con el estadio, para darle mayor comodidad al usuario, y luego seguir a la Línea 3 para ir a Zapopan o al Centro de Guadalajara”, dijo en agosto pasado.

Asimismo, señaló que no se quitarán carriles ni taparán vialidades para acceder a La Minerva, sino que harán cruces peatonales para que las personas puedan ir y tomar fotos, esto, con motivo del Mundial de fútbol.