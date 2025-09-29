Facultades, CCH y preparatorias de la UNAM en paro: Cuándo termina y lista completa

Debido a los recientes episodios de violencia, algunas Facultades de la UNAM están en paro, así como preparatorias y los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH); te compartimos la lista completa y motivos de la suspensión de las clases presenciales.

La Facultad de Química recibió mensajes de amenazas contra la comunidad estudiantil, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que se investigue el origen y se proceda legalmente en contra de los responsables.

Lista de Facultades en paro hoy 29 de septiembre de 2025

Ante esta situación, que pone en riesgo a los estudiantes, y luego del ataque ocurrido en el CCH Sur, que dejó a un alumno fallecido, distintas unidades académicas se fueron a paro.



Facultad de Química

Facultad de Odontología

Facultad de Psicología

Facultad de Arquitectura

Facultad de Filosofía y Letras

Facultad de Artes y Diseño

Facultad de Música

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Facultad de Ciencias

Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón

Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán

Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza

Facultad de Ingeniería

Facultad de Economía

Facultad de Derecho

Escuela Nacional de Trabajo Social

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia

Preparatorias y CCH’s también en paro: ¿Cuáles son?

El pasado 22 de septiembre, un estudiante ingresó al CCH Sur con un arma blanca y atacó a otro alumno, quien murió en el plantel; este hecho de violencia desató protestas y un paro en esa unidad académica.

Sin embargo, se sumaron los otros colegios a la suspensión de actividades académicas:



Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco

Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan

Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Oriente

Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur

Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo

También están en paro:



Escuela Nacional Preparatoria plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”

Escuela Nacional Preparatoria plantel 5 “José Vasconcelos”

Tras estos y otros mensajes de amenazas, hasta el momento ya son 17 facultades, 2 preparatorias y 5 CCH’s los que han suspendido clases presenciales, por lo menos hasta el 2 de octubre.



Ante las amenazas y lo ocurrido en el CCH Sur, el rector Leonardo Lomelí Vanegas dio un mensaje en el que calificó esa muerte como algo que “no tiene precedentes” y aseguró que se analizará lo ocurrido para establecer las medidas de prevención adecuadas.

Las actividades académicas se llevan a cabo de manera virtual en la mayoría de estos planteles y será por lo menos hasta el 2 de octubre cuando vuelvan a las aulas.

Debido a este entorno de amenazas, Ciudad Universitaria luce prácticamente vacía, ya que los mensajes han intimidado a profesores y estudiantes. Al exterior de la sede de la UNAM, hay presencia de la Guardia Nacional.

