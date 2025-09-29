Facultades, CCH y preparatorias de la UNAM en paro: Cuándo termina y lista completa
La mayoría de las facultades de la UNAM están en paro, al que también se sumaron preparatorias y los cinco CCH; la lista actualizada puedes consultarla aquí.
Debido a los recientes episodios de violencia, algunas Facultades de la UNAM están en paro, así como preparatorias y los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH); te compartimos la lista completa y motivos de la suspensión de las clases presenciales.
La Facultad de Química recibió mensajes de amenazas contra la comunidad estudiantil, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que se investigue el origen y se proceda legalmente en contra de los responsables.
Lista de Facultades en paro hoy 29 de septiembre de 2025
Ante esta situación, que pone en riesgo a los estudiantes, y luego del ataque ocurrido en el CCH Sur, que dejó a un alumno fallecido, distintas unidades académicas se fueron a paro.
- Facultad de Química
- Facultad de Odontología
- Facultad de Psicología
- Facultad de Arquitectura
- Facultad de Filosofía y Letras
- Facultad de Artes y Diseño
- Facultad de Música
- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
- Facultad de Ciencias
- Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón
- Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán
- Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza
- Facultad de Ingeniería
- Facultad de Economía
- Facultad de Derecho
- Escuela Nacional de Trabajo Social
- Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
Preparatorias y CCH’s también en paro: ¿Cuáles son?
El pasado 22 de septiembre, un estudiante ingresó al CCH Sur con un arma blanca y atacó a otro alumno, quien murió en el plantel; este hecho de violencia desató protestas y un paro en esa unidad académica.
Sin embargo, se sumaron los otros colegios a la suspensión de actividades académicas:
- Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco
- Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan
- Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Oriente
- Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur
- Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo
También están en paro:
- Escuela Nacional Preparatoria plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”
- Escuela Nacional Preparatoria plantel 5 “José Vasconcelos”
Tras estos y otros mensajes de amenazas, hasta el momento ya son 17 facultades, 2 preparatorias y 5 CCH’s los que han suspendido clases presenciales, por lo menos hasta el 2 de octubre.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 29, 2025
Las actividades académicas se llevan a cabo de manera virtual en la mayoría de estos… pic.twitter.com/HQUgCP9opI
Ante las amenazas y lo ocurrido en el CCH Sur, el rector Leonardo Lomelí Vanegas dio un mensaje en el que calificó esa muerte como algo que “no tiene precedentes” y aseguró que se analizará lo ocurrido para establecer las medidas de prevención adecuadas.
Las actividades académicas se llevan a cabo de manera virtual en la mayoría de estos planteles y será por lo menos hasta el 2 de octubre cuando vuelvan a las aulas.
Debido a este entorno de amenazas, Ciudad Universitaria luce prácticamente vacía, ya que los mensajes han intimidado a profesores y estudiantes. Al exterior de la sede de la UNAM, hay presencia de la Guardia Nacional.