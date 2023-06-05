Lluvias en Ecuador causan desbordamientos de ríos e inundaciones: VIDEO

Al menos 11,750 personas se han visto afectadas por las lluvias y desbordamientos de seis ríos que causaron inundaciones en la provincia de Esmeraldas, en el noroeste de Ecuador, según informaron las autoridades locales.

Escuelas y Centros de Salud afectados por las lluvias

Las fuertes lluvias, que comenzaron a última hora de este sábado y continuaron durante todo este domingo, también afectaron al menos a 21 centros educativos y cinco centros de salud, según un comunicado de la Secretaría de Gestión del Riesgo, que añade que hasta el momento no se han registrado víctimas.

Inundaciones y deslizamientos de tierra en Ecuador

18 sectores urbanos y rurales fueron afectados en los cantones Muisne, Atacames, Quinindé y Esmeraldas, además de las inundaciones, se registraron deslizamientos de tierra y viviendas arrastradas por el aumento en el cauce de 6 ríos.

Decenas de casas inundadas

En Esmeraldas, capital de la provincia, la Parroquia, Carlos Concha, registra casas afectadas por el desbordamiento de un río Tabiazo, también hay árboles caídos por la fuerza de la corriente.

Además el río Tabiazo en Esmeraldas se desbordaron los ríos: Cube y Viche en Quinindé, Union y Súa en Atacames y en Muisne, el Matanbal.

Esmeraldas querida: estamos trabajando con el Sistema de Gestión de Riesgos Descentralizado, la Fuerza de Tarea Conjunta y los municipios y Prefectura para darles toda la atención necesaria. La prioridad es salvar sus vidas, ¡protegerlos! Ya hemos rescatado a 500 personas y las… pic.twitter.com/edTv4uH4mD — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 4, 2023

La Parroquia Chinca reporta 70 casas inundadas, existe un derrumbe y el puente está inestable.

Pérdidas materiales cuantiosas

Las pérdidas materiales son cuantiosas ante la gravedad de la situación, según los bomberos que llegaron al lugar.

Personas rescatadas en helicóptero

Las Fuerzas Armadas rescataron 500 personas con botes y otras 30 con helicópteros. Además, se distribuyeron kits de asistencia humanitaria para complementar las acciones de respuesta a la emergencia.

Ante esta situación, en las redes circularon imágenes de ciudadanos que tuvieron que subir al techo de sus viviendas para salvar su vida y videos donde hacían críticas a las autoridades tras considerar que hubo lentitud para reaccionar ante el pedido de auxilio.

36 fallecidos por lluvias en Ecuador

Las lluvias invernales registradas en el Ecuador del 1 de enero al 31 de mayo de 2023 dejan hasta ahora 36 fallecidos y 99,599 personas afectadas, así como 21,461 viviendas con daños y 173 destruidas, según la Secretaría de Gestión de Riesgos.