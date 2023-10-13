VIDEO: Intensas lluvias en Jalisco provocan inundaciones en Puerto Vallarta

¡Nadie se salva de Tláloc! El paso del huracán "Lidia" en Jalisco trajo severas consecuencias para Puerto Vallarta, donde las fuertes lluvias siguen arremetiendo a tan nivel que ha causado graves inundaciones en la ciudad.

Durante la tarde de este 12 de octubre, una repentina tormenta azotó en Puerto Vallarta, lo que desencadenó una serie de inundaciones en puntos estratégicos de la ciudad. Las impactantes imágenes ya han comenzado a circular por redes sociales debido a que en muchas de ellas se observa como el agua incluso rebasa la altura de algunos automóviles.

Azota tormenta en Puerto Vallarta y deja graves inundaciones

En las imágenes puede observarse las extremas consecuencias que han traído las lluvias en Jalisco, pues las calles de Puerto Vallarta lucen completamente inundadas por una fuerte corriente que alcanza más de un metro de altura; sin embargo, eso no sería todo porque también destaca el gran impactó de la corriente que arrasa desde vehículos particulares hasta camiones.

¡Impactante!🚨



Así lucen las calles de #PuertoVallarta, #Jalisco, tras la intensa lluvia registrada este jueves.



Personas a bordo de sus vehículos son arrastradas por la corriente.https://t.co/bvJ3u9IQXU pic.twitter.com/wTIB7BZN7q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 13, 2023

Las precipitaciones que azotaron en Puerto Vallarta la tarde de este jueves provocaron el desborde de arroyos, que sumado a la caída de lluvia generaron momentos de pánico y terror para automovilistas y peatones, quienes por igual eran arrastrados por la corriente de agua.

¡#PuertoVallarta bajo el agua!



Dos ríos se desbordaron tras las intensas #lluvias, inundando la ciudad jalisciense.



Decenas de vehículos son arrastrados por la corriente.https://t.co/JHW8ptPrxj pic.twitter.com/stS6cpS1Jw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 13, 2023

Paso del huracán "Lidia" deja fuertes inundaciones en Puerto Vallarta

¡Nadie estaba a salvo! Los habitantes de la ciudad no dejan de vivir momentos de terror a consecuencia de las inundaciones de más de un metro de altura.

Tal fue el caso de un camión de transporte público que tras el impacto de la corriente, decenas de personas, entre las que se encontraban menores de edad, tuvieron que ser rescatadas con apoyo de una cuerda y sin la orientación de las autoridades adecuadas debido a que la unidad de pasajeros quedó atrapada en medio del camino.

¡Momento dramático!



Decenas de personas, entre las que se encontraban menores de edad, tuvieron que ser rescatadas del #camión de pasajeros en el que viajaban en calles de Puerto Vallarta, #Jalisco



La unidad quedó atrapada en medio de la corriente.https://t.co/JHW8ptPrxj pic.twitter.com/cGXCytzHhO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 13, 2023

Hasta el momento, las autoridades no han reportado la perdida de vidas humanas por los estragos de las lluvias. Para evitar tragedias, el gobierno municipal ha hecho un llamado a la población de extremar precauciones y mantenerse en casa de ser necesario.

El área de Comunicación Social del gobierno municipal de Puerto Vallarta informó que la mayoría de los canales del encuentran en su máximo nivel, situación que ya se encuentra siendo atendida por las autoridades correspondientes.