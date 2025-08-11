Logo InklusionSitio accesible
Hospitales inundados, vialidades colapsadas: Lluvias hoy 10 de agosto en CDMX y Edomex

Desde granizadas hasta chubascos, la época de lluvias no términa en la CDMX y para este domingo las precipitaciones no se han detenido; consulta el tiempo.

Escrito por: Felipe Vera
Lluvias en cdmx
¡Cuidado! Lluvias no frenan en la CDMX.

Las lluvias en Ciudad de México (CDMX) volvieron a hacer de las suyas este domingo 10 de agosto, a través de redes sociales usuarios reportaron granizadas en el Centro Histórico, además de fluctuaciones de agua al interior del Metro.

A través de redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC alerto a las personas para extremar precauciones en cada una de las demarcaciones de la Ciudad de México.

EN VIVO

Solicitan apoyo por inundación en Viaducto

Un usuario identificado como Armando Robledo pidió apoyo porque se encuentran inundandos dentro de edificio en Viaducto Río de la Piedad.

Hospital Balbuena se inunda ante lluvias

Se reporta inundación en el Hospital General Balbuena: los bomberos acudieron a desalojar el agua que entró a las instalaciones.

Lluvias en el Estado de México

Las lluvias en el Estado de México dejaron distintas vialidades totalmente inundadas.

VIDEO: Cámaras captan lluvia en CDMX

Webcam México compartió cómo se veía la CDMX durante el intenso aguacero que cayó en toda la capital.

¿En qué alcaldía activaron la alerta púrpura?

Ante las crecientes lluvias de esta tarde, las autoridades activaron la alerta púrpura en la alcaldía Cuauhtémoc.

Así se viven las lluvias en CDMX

Las lluvias no ceden en la capital, en algunos lugares continúan las precipitaciones aunque han ido a menos.

Colonia Centro registra caída de granizo

Mediante redes sociales, usuarios reportaron intensas lluvias en la calle Ayuntamiento, mismas que estarían acompañadas de granizo.

¿Qué alcaldías presentan intensas lluvias hoy?

En sus páginas oficiales, Gestión Integral reportó lluvias fuertes con caída de granizo en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuaúhtemoc y la Miguel Hidalgo.

