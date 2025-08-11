Hospitales inundados, vialidades colapsadas: Lluvias hoy 10 de agosto en CDMX y Edomex

Las lluvias en Ciudad de México (CDMX) volvieron a hacer de las suyas este domingo 10 de agosto, a través de redes sociales usuarios reportaron granizadas en el Centro Histórico, además de fluctuaciones de agua al interior del Metro.

A través de redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC alerto a las personas para extremar precauciones en cada una de las demarcaciones de la Ciudad de México.