Hospitales inundados, vialidades colapsadas: Lluvias hoy 10 de agosto en CDMX y Edomex
Desde granizadas hasta chubascos, la época de lluvias no términa en la CDMX y para este domingo las precipitaciones no se han detenido; consulta el tiempo.
Las lluvias en Ciudad de México (CDMX) volvieron a hacer de las suyas este domingo 10 de agosto, a través de redes sociales usuarios reportaron granizadas en el Centro Histórico, además de fluctuaciones de agua al interior del Metro.
A través de redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC alerto a las personas para extremar precauciones en cada una de las demarcaciones de la Ciudad de México.
EN VIVO
Solicitan apoyo por inundación en Viaducto
Un usuario identificado como Armando Robledo pidió apoyo porque se encuentran inundandos dentro de edificio en Viaducto Río de la Piedad.
Nuevamente inundados dentro del edificio en Viaducto Río de la Piedad entre Calzada Ignacio Zaragoza y Av. 4 en la colonia Puebla.— Armando Robledo Ramírez (@ArmandoRobledoR) August 11, 2025
Requerimos de apoyo urgente. @Bomberos_CDMX @locatel_mx @SEGIAGUA @SGIRPC_CDMX @A_VCarranza pic.twitter.com/2HE8z8v5ln
Hospital Balbuena se inunda ante lluvias
Se reporta inundación en el Hospital General Balbuena: los bomberos acudieron a desalojar el agua que entró a las instalaciones.
Se reportó una #inundación en el #Hospital General Balbuena, donde el a#gua ingresó a las instalaciones.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 11, 2025
Bomberos acudieron al lugar para desalojarla y evitar mayores afectaciones.
El #Hospital Rubén Leñero también reportan inundaciones en área de consulta externa. pic.twitter.com/IFgKm7fqAc
Lluvias en el Estado de México
Las lluvias en el Estado de México dejaron distintas vialidades totalmente inundadas.
Ago 10, 2025 | 6:46 pm | EDOMEX | La FUERTE LLUVIA de esta tarde está inundando vialidades como Via López Portillo, Aut México - Querétaro, Vía Gustavo Baz, entre otras, en Coacalco, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla. Noche muy complicada. #EDOMEX #Lluvia pic.twitter.com/l8WL4le2e2— EdoMex Infórmate (@EdoMexInformate) August 11, 2025
VIDEO: Cámaras captan lluvia en CDMX
Webcam México compartió cómo se veía la CDMX durante el intenso aguacero que cayó en toda la capital.
¡No se ve nada! Así de fuerte esta la tormenta esta tarde en Ciudad de México #CDMX. Video— Webcams de México (@webcamsdemexico) August 11, 2025
Vista Sur desde Torre Latino.
Para ver en vivo: https://t.co/63j4KZGFtm pic.twitter.com/8nJEKhM4aj
¿En qué alcaldía activaron la alerta púrpura?
Ante las crecientes lluvias de esta tarde, las autoridades activaron la alerta púrpura en la alcaldía Cuauhtémoc.
🟣 Se activa #AlertaPúrpura en la Ciudad de México por persistencia de lluvias fuertes y caída de granizo para la noche de hoy, domingo 10 de agosto de 2025, en @AlcCuauhtemocMx.— Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) August 11, 2025
Para más información consulta las redes de @SGIRPC_CDMX, @SEGIAGUA, @SSC_CDMX y @Bomberos_CDMX.… pic.twitter.com/8t4KDeBidE
Así se viven las lluvias en CDMX
Las lluvias no ceden en la capital, en algunos lugares continúan las precipitaciones aunque han ido a menos.
#Clima | Esta tarde se registra #lluvia en varias zonas de la #CDMX. Algunas de las más importantes en la zona oriente de la capital. pic.twitter.com/G3DXJzKJmd— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 11, 2025
Colonia Centro registra caída de granizo
Mediante redes sociales, usuarios reportaron intensas lluvias en la calle Ayuntamiento, mismas que estarían acompañadas de granizo.
#Clima | Una intensa #lluvia acompañada de #granizo se registró en la Calle Ayuntamiento, colonia Centro, en la #CDMX.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 11, 2025
Vía: @Luna_Yoon pic.twitter.com/axZP6tA88H
¿Qué alcaldías presentan intensas lluvias hoy?
En sus páginas oficiales, Gestión Integral reportó lluvias fuertes con caída de granizo en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuaúhtemoc y la Miguel Hidalgo.
Se observan #lluvias fuertes y caída de #granizo en: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @cuajimalpa_gob, @AlcCuauhtemocMx, @ALaMagdalenaC y @AlcaldiaMHmx; lluvias y #chubascos en @Alcaldia_Coy. #Lluvias y lloviznas en: @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @A_VCarranza y… pic.twitter.com/6x3xtX0Z8Q— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 11, 2025