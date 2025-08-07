Un niño de 12 años de edad en la Ciudad de México (CDMX) estuvo desaparecido un mes tras salirse de su casa, pero este miércoles, fue encontrado sano y salvo.

El pequeño Cristian Israel Cortés Angulo contaba con una ficha de búsqueda, de acuerdo con la Alerta Amber compartida por la Fiscalía General de Justicia capitalina.

¿Qué se sabe del menor desaparecido un mes en CDMX?

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) patrullaban por la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la CDMX, auxiliaron y canalizaron ante la autoridad correspondiente, a un menor de edad que contaba con ficha de búsqueda.

La desaparición del pequeño fue reportada ante la Fiscalía de CDMX, la cual emitió la alerta 675/2025, en la que se indicaba que fue visto por última vez en la colonia San Juan Xalpa, alcaldía Iztapalapa y desde ese momento se desconocía su paradero.

En redes sociales comenzó a compartirse la ficha de búsqueda para localizarlo. Este día se dio a conocer que un menor de 12 años reportado como desaparecido fue encontrado, y Fuerza Informativa Azteca (FIA) confirmó que se trataba del mismo menor de la ficha de búsqueda.

Así fue la localización de menor de 12 años desaparecido en Iztapalapa

Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte, alertaron sobre un menor de edad extraviado, quien se encontraba en la avenida José Loreto Fabela, en la Segunda Sección de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que una patrulla acudió a esta dirección.

En el lugar, un hombre de 36 años de edad, quien contó a los oficiales que un menor de 12 años de edad se le acercó y le mencionó que hace aproximadamente un mes abandonó su casa por problemas familiares, por lo que el adulto solicitó el apoyo de los policías, ya que, a través de redes sociales, supo que contaba con una ficha por ausencia.

Si tienes información para localizar a Cristian Israel Cortes Angulo comunícate con la @FiscaliaCDMX mediante el siguiente número telefónico:



55 5484 0430



Agradecemos de antemano tu apoyo y colaboración. pic.twitter.com/CIghbBJNkX — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 27, 2025

A la búsqueda de familiares de menor desaparecido en CDMX

Los policías resguardaron la integridad física del adolescente y solicitaron los servicios de emergencia para su valoración física.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) lo diagnosticaron clínicamente estable, por lo que fue trasladado ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE), donde se encargarán de localizar a sus familiares y realizar los trámites correspondientes.

