Choca versión por desaparición y localización de estudiante de la UAEM: “No sé dónde está": mamá

La desaparición de Alondra María Stephanye Contreras Galarza, estudiante de la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), ha generado dudas sobre lo que pasó luego de que las autoridades aseguraron que fue localizada.

Su historia alertó, pues se dio a conocer después de la desaparición y hallazgo sin vida de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, estudiantes de la misma universidad.

Reportan desaparición de Alondra María Stephanye

La Fiscalía General del Estado de Morelos emitió la ficha de búsqueda para encontrar a Alondra María Stephanye Contreras Galarza.

El boletín de búsqueda activado con el protocolo Alba Morelos refería que la joven de 18 años fue vista por última vez el 5 de marzo de 2026 en Cuautla, Morelos.

#FiscaliaMorelos desactiva #ProtocoloAlbaMorelos para la búsqueda y localización de ALONDRA MARÍA STEPHANYE CONTRERAS GALARZA de 18 años de edad.Ya fue localizada. pic.twitter.com/IM3suGdv2T — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) March 6, 2026

Alondra María Stephanye dejó de responder llamadas

Su familia, en redes sociales, pidió ayuda a la ciudadanía para encontrarla. Según publicaciones en Facebook, la joven salió de su casa en Cuautla cerca de las 10:30 horas.

Más tarde, a las 14:30 horas, se comunicó con su mamá diciéndole que estaba bien, pero a las 19:30 horas, cuando se comunicaron con ella otra vez, no lograron contactarla.

La versión de su familia fue que la señal del teléfono indica que estaba fuera de servicio y dejó de recibir mensajes.

Mamá de Alondra María Stephanye y joven dan su versión en video

Horas más tarde, luego de que la Fiscalía de Morelos publicó que la joven fue localizada con vida, se dieron a conocer dos videos en Facebook desde las cuentas de la joven y su mamá.

Georgy Contreras, quien señala ser mamá de Alondra María Stephanye Contreras Galarza, manifestó que no sabe dónde está su hija.

Aunque mencionó que la fiscalía se contactó con ella para decirle que su hija fue encontrada, ella comentó que no se le ha informado del paradero de la estudiante.

"Aún no me dan el lugar de donde ha sido localizada, con quién y tampoco está con nosotros, y si hice esto, es porque yo no sé dónde está", expresó.

La mujer en otro mensaje publicó: "Alondrita en casa te esperamos todos con amor. Tú sabes que eres mi princesa, la niña de mis ojos, y siempre voy a estar aquí para ti, para cuidarte, protegerte y defender tu vida como desde antes de nacer. Te ama mamá, y todos queremos verte y abrazarte, en especial tus gordis".

En la misma red social, la joven publicó mensajes señalando que no estaba desaparecida, que no le había pasado nada malo. "Me encuentro perfectamente bien.

La versión que se publicó en Facebook indica que ella se salió de casa por motivos personales.

"Les pido de la manera más atenta que dejen de difundir información falsa sobre mi desaparición, ya que esto solo genera una alarma innecesaria. Estoy sana, a salvo y en contacto con quien yo decido estarlo. Agradezco su comprensión y respeto a mi privacidad", publicó.

La versión que se dio en Facebook indica que su salida de casa se debió a un "problema personal" que su madre "ha llevado demasiado lejos".

Incluso, la estudiante mencionó en un video donde aseguró que está fuera de peligro y se encuentra bien. De hecho, afirmó que se puso en contacto con la policía, la cual, dijo, corroboró que está bien.

También mencionó que se puso en contacto con su familia, entre ellos su mamá, pero ellos "siguen angustiados".

"Ya les he dicho de mil maneras que estoy bien. Este video lo estoy haciendo con el fin de que lo sepan. No es ningún video hecho con IA ni está modificado y no es la primera vez que me hacen esto, precisamente por eso me fui de la casa, porque ya no quiero vivir más cosas similares".