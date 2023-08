Preocupa la salud de Lolita Ayala quien fue vista con tanque de oxígeno y bastón: ¿Qué le pasó?

Lolita Ayala, icónica comunicadora mexicana ha preocupado al público en general debido a que recientemente se le vio utilizando un tanque de oxígeno además de un bastón.

Cabe señalar que desde hace prácticamente unos diez años, la emblemática comunicadora ha vivido con los estragos provocados por un accidente que sufrió en un helicóptero. Desde entonces, Lolita Ayala se ha sometido a varios tratamientos, sin embargo su salud sigue padeciendo de las afectaciones. Desde que su icónico noticiero salió del aire, Lolita Ayalase ha mantenido con un bajo perfil por lo que sus apariciones en público son prácticamente nulas.

Video: Lolita Ayala aparece con tanque de oxígeno y bastón

La vez más reciente en la que Lolita Ayala se dejó ver, fue durante la misa en honor de la recién fallecida Talina Fernández. Al evento que tuvo lugar a un mes de su deceso, llegó la reconocida comunicadora Lolita Ayala.

Algo que de inmediato causó conmoción y preocupación primero entre los reporteros y después entre el público en general, fue que a la periodista de 72 años, se le vio utilizando un bastón, además de un tanque de oxígeno, situación que de inmediato llamó la atención acerca de su actual estado de salud.

“Solo en la Ciudad de México, en la Ciudad de México me falta el aire pero no, no siempre por ejemplo ahorita no lo traigo”, expresó Lolita Ayala, quien también dijo: “Pues todos nos tenemos que cuidar especialmente ya a edades más altas, entonces yo hago mis chequeos, voy al médico cuando lo necesito”. La famosa comunicadora agregó que siempre asiste a sus citas médicas y hasta mencionó que ya tiene hecho su testamento, además de cómo es que le gustaría ser recordada. “Pues sí claro, el testamento por supuesto. Y pues el legado es el amor a los demás porque para mi la labor social fue algo muy importante en mi vida. A mi me encantaría que me recordaran como una persona generosa”.

Lolita Ayala no se recupera de las lesiones tras el accidente de helicóptero

Cabe recordar que en una entrevista para Venga la Alegría de hace un par de años, Lolita Ayala contó acerca de su accidente en helicóptero, dijo que “cayó de sentón” y que quedó inconsciente, y que después cuando ella volvió en sí, los servicios de emergencia en ya estaban en el lugar del siniestro: “Me explotó una vértebra, me tuvieron que poner dos varillas, ocho tornillos, placas… Me estaban sacando del helicóptero, yo toda sangrada. Pero regresé como en flashes de mi inconsciencia y veía que me estaban sacando del helicóptero”.

En su más rciente aparición en público, la comunicadora mexicana de 72 años dijo que: “Ya no quedó bien mi columna porque se rompió mi columna y luego me caí en mi casa y me rompí la cadera y el fémur para acabarla de amolar. Entonces no me ha quemado bien la pierna derecha, que es la de la ruptura del fémur”, le dijo Lolita Ayala a la prensa.

¿Quién es la conductora Lolita Ayala?

Dolores Ayala Nieto es el nombre de pila de Lolita Ayala, quien nació el 21 de mayo del año de 1951 en la Ciudad de México. Estudió la universidad en Estados Unidos, además de que tomó cursos en la Compañía de Radiodifusión Pública de Italia (RIA).

Sus inicios en televisión los efectuó en el Teleperiódico de Notimex, entre los años de 1972 y 1974. Posteriormente participó en varios noticieros además de otros programas.

En el año de 1987, Ayala asumió la conducción y dirección de Muchas Noticias, que posteriormente se convirtió en “Noticiero con Lolita Ayala”, cuya última emisión se realizó el 19 de agosto del 2016.