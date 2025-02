El comercio informal: la alternativa para miles de emprendedores en México

Emprender en México es todo un desafío. Los requisitos y trámites que exigen las autoridades pueden convertirse en obstáculos para quienes buscan abrir un negocio. Sin embargo, hay miles de emprendedores que no se dejan detener por la burocracia y encuentran en el comercio informal una salida viable para generar ingresos.

Comercio informal, una alternativa viable

En los tianguis de todo el país, la actividad comercial es incesante. Carnitas, quesadillas, tlacoyos, tacos de cecina, de guisado y más. La variedad de opciones para el cliente es amplia, y para el comerciante, el trabajo nunca falta.

Guillermo Cantú, comerciante en un tianguis, define así al trabajador del sector: “Trabajador, madrugador, pues siempre echándole ganas, ¿no? A lo que nos gusta, pues, estar aquí”. Andrea Garduño, otra comerciante, comenta que esta actividad ha sido su modo de vida desde la infancia: “Toda la vida hemos vivido en esto”.

El comercio informal representa a más de la mitad de la población ocupada en México. Aunque no cuentan con prestaciones laborales ni seguridad social, estos emprendedores disfrutan de la libertad financiera que les otorga evitar impuestos y costos elevados de locales establecidos.

“Nos salvamos de muchos trámites y de impuestos porque un local es muy caro, y aquí en la calle es muy accesible”, explica Garduño. Cantú coincide: “Lo que gano, me lo quedo neto; no me cobran nada de impuestos”.

Esta flexibilidad permite que el comerciante informal fije sus propias metas económicas. “Si el comerciante quiere ganar más dinero aquí en el tianguis, tiene que echarle más ganas”, concluye Cantú.

El comercio informal sigue siendo una opción atractiva en México, reflejando la resiliencia de miles de emprendedores que desafían las dificultades económicas y burocráticas en busca de un sustento digno para sobrevivir en este país.