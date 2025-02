Cámara de Diputados aprueba la reforma al Infonavit; ahora podrá adquirir suelo y construir

Este sábado 1 de febrero, con 346 votos a favor, 90 en contra y 0 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba en lo general el dictamen de reforma para la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Ley Federal del Trabajo, en materia de vivienda con orientación social.

La intención de estas modificaciones es cambiar el sistema de financiamiento a uno de vivienda con carácter social para atender a personas que antes no tenían la oportunidad de acceder a un crédito, como jóvenes, jefas de familia o personas que ganen uno o dos salarios mínimos.

Esto se lograría modificando el artículo 123 de la Constitución con la intención de que el Fondo Nacional de Vivienda (Infonavit) no solo reparta los recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino también pueda construir viviendas de interés social.

Además, la participación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) permitirá no solo créditos, sino también arrendamiento social y desarrollo de vivienda. En el caso del arrendamiento, la renta sería de máximo el 30% del salario de las personas que los soliciten, según la propuesta de reforma.

Diputados del PAN protestan ante reforma a Ley del Infonavit

Por su parte, los diputados del PAN se manifestaron con pancartas que rezaban la leyenda “Ha nacido el Morenavit”. El diputado panista, Miguel Ángel Salim, expuso sus argumentos sobre la reforma a la Ley del Infonavit.

“Qué generosos, quieren ayudar a los trabajadores con su propio dinero, o sea, hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre. ¿Cómo confiar en un gobierno que no sabe administrar ni un programa de medicinas? Porque en la reforma del Morenavit no dicen cómo van a evitar la corrupción o cómo van a asegurar que ese dinero no termine mal administrado o desaparecido”, expresó el diputado Salim.

Además, aseguró que lo único que quieren es más dinero para seguir empeñando el futuro del país, ya que en este país no se trabaja para contribuir un patrimonio, sino para que el gobierno administre ese patrimonio.