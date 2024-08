Los Olvidados: La comunidad que vive en el limbo entre México y Guatemala

Una comunidad quedó en una especie de limbo entre México y Guatemala. Son 111 familias que vivían del otro lado de la frontera, pero se refugian en México en espera de la ayuda y auxilio de sus autoridades.

“Yo viví casi los 19 años ahí, entonces, pero ya había más gente anterior, ellos entraron como en el 85, en el 80, empezó a poblarse la comunidad. Pues la declararon como área protegida, entonces ya no pudimos vivir, hubo un hostigamiento de parte de las autoridades”, recordó Constantino Vázquez.

Cristina Muñoz, de “Indignación” Grupo de Derechos Humanos, dijo que el tema de Laguna Larga ha llegado a foros internacionales como paradigma de las contradicciones de las agendas ambientalistas muchas veces, que declaran zonas protegidas a territorios ancestrales y que por derechos colectivos no podrían hacer eso.

Ejército llegó a destruir casas

Constantino recuerda que llegaron mil 800 efectivos del Ejército para 111 familias. Ahí vieron grandes incendios, tumbaron las casas, “es como un acto de terrorismo”, dijo.

“Ellos se mudan a la frontera de tal manera que cuando los quieren agredir los policías y los militares de Guatemala se corren a México y cuando viene la migración mexicana se corren a Guatemala”, señaló Cristina Muñoz, de “Indignación” Grupo de Derechos Humanos.

No hay servicios y la gente ha muerto

Por su parte, José Antonio Vázquez, comisario de la comunidad Laguna Larga, dijo que no hay agua potable, no hay luz, no hay carreteras y ya van como más de 15 personas que han muerto, entre los adultos y los abortos que han habido.

“Con mi bebé que yo perdí, pues estuve con una infección, luego así estuve enferma por 15 días y como no tenía dinero para salir para el hospital, lo tuve acá pero se me murió, también nació así con fiebre”, explicó Juana Chávez.