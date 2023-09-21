Los Peluches: Dr. Ego Gatoel siente ‘miedo’ ante superpoderes de Papuch
Un preocupado Dr. Ego Gatoel comienza a intimidarse al percibir los superpoderes de Papuch en la ciudadanía y siente en riesgo su candidatura a Jefe de Gobierno.
En esta edición de Los Peluches, Doña Mago alude los superpoderes de Papacuh frente a Dr. Ego Gatoel, quien confundido siente en riesgo su candidatura a Jefe de Gobierno de la ciudad.
Pese a las cualidades de ‘Omar’, Ego Gatoel resalta que se siente seguro y respaldado por todas aquellas personas a las que puso a salvo durante en la pandemia; “será de quienes hicieron lo contrario de lo que usted dijo que hicieran”, contraargumento Doña Mago dejando sin palabras al Doctor.
“Ahora un poema: Bella ciudad, crudo invierno, todo es belleza y dulzura, ahí les va mi candidatura para Jefe de Gobierno"; sin embargo, Doña Mago responde con otro versículo: “En esta ciudad que es cuna de hombres guapos y fornidos, si el Papuch me habla al oído que me inyecte la vacuna”... ¿o cómo era?