“Lucifer” provoca una ola de calor récord en Italia

El anticiclón “Lucifer” ha provocado una ola de calor en Italia, principalmente en el sur del país, donde las temperaturas han llegado a los 48.8 grados, la más alta en la historia de Europa.

A través de redes sociales, el Sistema de Información Agrometeorológica de Sicilia (SIAS) informó que esta temperatura se alcanzó en Siracusa, una ciudad costera ubicada al oriente de la isla italiana y ha sido el mayor registro desde que la SIAS se instaló, en el 2002.

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Si el servicio italiano de meteorología confirma la lectura registrada en Sicilia, superaría el récord de calor de 48 grados que se registró en Atenas, Grecia, en 1977.

Estos registros históricos del calor en Italia son causados por “Lucifer”, que afecta sobre todo a las regiones de Sicilia, Calabria y Apulia. Las altas temperaturas pusieron en alerta roja a 10 ciudades, entre ellas, Palermo y Roma.

La alerta roja se utiliza cuando hay una ola de calor, para advertir cuáles son las ciudades con alto riesgo para la población en general, no solo para sectores vulnerables como los adultos mayores.

“Lucifer” causa incendios y mantiene en alerta a los italianos

El anticiclón “Lucifer”, procedente de África, desencadenó la ola de calor y la emisión de alertas en la zona sur de Italia, debido a que la isla de Cerdeña alcanzó 43.1 grados, en Calabria estuvieron cerca de los 42 y en Campania, se registraron 40 grados.

“Lucifer” también ha provocado incendios en distintas regiones de Italia, como la ciudad siciliana de Giarratana. En Calabria, al suroeste del país, el ejército se movilizó para combatir los incendios forestales que ya han dejado cinco muertos.

Grande dolore per gli incendi in #Calabria e #Sicilia. 3 Vittime e migliaia di ettari in fumo. Animali bruciati vivi. Danni gravi per il nostro patrimonio ambientale. Grazie di cuore a vigili del fuoco, guardia forestale e tutti coloro stanno lottando per salvare le nostre terre. pic.twitter.com/T4NS7S4z9v — Lella Golfo (@lellagolfo) August 12, 2021

Meteo.it, un sistema multimedia dedicado a las previsiones meteorológicas, informó que “Lucifer” persistirá en los próximos días y se desplazará al oeste, causando días muy calurosos.

“Las altas temperaturas nos acompañarán hasta principios de la próxima semana. Luego, entre el martes 17 y el jueves 19 de agosto se producirá un probable descenso de temperatura y, en consecuencia, el fin de la ola de calor en gran parte del país”, añadió Meteo.it.

En una gran parte del Mediterráneo oriental se han alcanzado temperaturas mayores a 40 grados, algunos países como Turquía y Grecia están luchando contra los incendios forestales que amenazan los bosques y zonas habitadas.

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