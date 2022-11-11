Lula da Silva llora durante discurso en Brasil. Hambre afecta millones

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se emocionó al afirmar que "jamás" pensó que el hambre volvería al país y afirmó que su "misión estará cumplida" si "cada ciudadano vuelve a desayunar, almorzar y cenar" cada día.

"Disculpen", dijo al interrumpir su discurso en una reunión con parlamentarios con los ojos llenos de lágrimas, y recordar que esa promesa de que todos los brasileños puedan comer todos los días la hizo ya hace dos décadas, el 1 de enero de 2003, cuando asumió el poder por primera vez.

"Lo prometimos y cumplimos", pero "jamás imaginamos que el hambre volvería" y que afectaría, como ocurre hoy, a unos 33 millones de brasileños, declaró Lula.

Falta de compromiso de gobernantes

Según el presidente electo, el país ha vuelto a esa situación "por la falta de compromiso" de gobernantes como el líder de la ultraderecha, que "nunca se preocuparon" con los más pobres, en clara referencia al actual presidente de Brasil Jair Bolsonaro.

"Las personas han sido llevadas a sufrir para garantizar la tal estabilidad fiscal", por "gente que dice todo el día que hay que recortar gastos" y "deja al pueblo pobre fuera de la discusión sobre la macroeconomía", declaró.

También aseguró que el Gobierno que iniciará el próximo 1 de enero estará guiado por "la credibilidad, la estabilidad política, económica, jurídica y social" y "la previsibilidad, pues la sociedad no puede ser tomada por sorpresa".

Lula da Silva dice que se ocupará de los más necesitados

Garantizó además que, en lo económico, mantendrá los mismos parámetros de "responsabilidad fiscal" que tuvo mientras ejerció el poder entre 2003 y 2010, e insistió en que "gobernará para todos", pero que se ocupará "prioritariamente de los más necesitados".

En Julio de 2010, Lula da Silva lloró en televisión al recordar varios momentos de su mandato. El presidente electo también dijo que su administración priorizará "la supervivencia de la especie humana" en lugar de considerar el PIB, la economía o la macroeconomía.

Como prometió en su campaña, subrayó que también es necesario "discutir el mundo del trabajo" y revisar una dura reforma de las leyes laborales aprobada en 2017, que acabó con una serie de derechos y garantías que amparaban a los trabajadores.

"millones que trabajan como esclavos"

"Hoy tenemos millones que trabajan como esclavos, sin ninguna garantía ni previsión de futuro", por lo que es "imperioso" que se "discutan el capital y el trabajo en el Siglo XXI", sin "abdicar de derechos que le dan seguridad al trabajador más humilde", dijo Lula da Silva.

En Brasil, la inflación desenfrenada y las consecuencias de la pandemia han llevado a la inseguridad alimentaria a niveles casi irreconocibles hace una década, y uno de cada tres brasileños dice que ha tenido problemas recientemente para alimentar a sus familias.

Hace solo ocho años, Brasil alcanzó su objetivo de la ONU de eliminar la desnutrición generalizada antes de lo previsto.

Desde entonces, la proporción de brasileños que dicen que no pueden alimentar a sus familias en los últimos 12 meses se ha más que duplicado al 36%, según el grupo de expertos de la Fundación Getulio Vargas.

