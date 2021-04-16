Lula Da Silva podrá postularse en elecciones de 2022

La mayoría del Supremo Tribunal Federal de Brasil confirmó este jueves la anulación de las condenas penales contra el expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva, por lo que podría contender por la presidencia contra el actual mandatario Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022.

La decisión del tribunal, que era muy esperada en el país, se produjo después de que el juez del máximo tribunal brasileño, Edson Fachin, determinara a principios de marzo que la corte de menor rango, donde se juzgó a Lula Da Silva, carecía de jurisdicción, una decisión que fue rápidamente apelada por el principal fiscal de Brasil.

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Lula Da Silva, de 75 años, gobernó Brasil, la economía más grande de América Latina entre 2003 y 2011, en medio de un auge de las materias primas que impulsó el crecimiento económico del país sudamericano.

¿Por qué encarcelaron a Lula Da Silva?

Lula Da Silva fue condenado en 2018 por aceptar sobornos de empresas de ingeniería a cambio de contratos públicos y pasó un año y medio en prisión, hasta que el Supremo Tribunal Federal dictaminó que el expresidente de Brasil y otros acusados podían apelar sus casos sin cumplir condena.

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Lula Da Silva y sus partidarios han criticado la operación anticorrupción Lava Jato, misma que califican como un esfuerzo impulsado por asuntos políticos. Las conversaciones filtradas en 2019 plantearon dudas sobre si los investigadores habían tomado atajos para asegurar los juicios.

Con las condenas anuladas por el tribunal, Lula Da Silva podría postular una vez más a la presidencia y de acuerdo con los encuestas, es el favorito entre los oponentes de Jair Bolsonaro, para enfrentarse al líder de derecha en 2022, aunque reconocen que la carrera entre ambos es reñida.

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