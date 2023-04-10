“No al fascismo, sí a la democracia": Lula da Silva, primeros 100 días como presidente de Brasil.

Han pasado 100 días de que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera por tercera vez el cargo de presidente de Brasil y dijo: "gobernar es atender las urgencias, al mismo tiempo que creamos las bases para un futuro mejor. En estos primeros 100 días priorizamos lo urgente. Partiendo de lo necesario, para hacer lo posible".

Lula da Silva señaló que las tasas de interés son demasiado altas y obstaculizan el crecimiento económico, pero confía que el nuevo marco fiscal será aprobado por el Congreso, y al mismo tiempo, su gobierno construye un nuevo capítulo político en la historia del país.

"Estoy seguro de que el nuevo marco fiscal entrará al Congreso, estoy seguro de que se aprobará y estoy seguro de que cosecharemos los frutos que se sembraron con nuestra propuesta", indicó Lula da Silva durante su discurso que dio hoy ante ministros de gobierno, en Brasilia, Brasil.

100 dias de União e Reconstrução. E ainda temos muito trabalho pela frente. #OBrasilVoltou



📽️: Audiovisual/PR pic.twitter.com/tYT1SxNvyD — Lula (@LulaOficial) April 10, 2023

¿Lula da Silva enfrentó un intento de golpe de Estado?

El nuevo gobierno de Lula da Silva estuvo marcado por la toma de las sedes de los tres poderes del Estado por parte de grupos extremistas; actos alentados por el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llevados a cabo el 8 de enero, con el fin de provocar un golpe de Estado siete días después del nuevo gobierno de Lula de Silva.

"Brasil volvió a cultivar la armonía y la convivencia republicana entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, de los cuales el mayor ejemplo fue la rápida reacción al intento de golpe de Estado del 8 de enero. Al día siguiente de la barbarie, los tres poderes marcharon juntos del palacio de gobierno del Planalto al Tribunal Supremo, pasando por el Congreso Nacional para decir alto y claro: No al fascismo, sí a la democracia", dijo Lula da Silva.

O Brasil voltou pra fazer mais por nossa gente, para cuidar de 200 milhões de brasileiros e brasileiras, para investir na infraestrutura e desenvolvimento. É a volta da esperança, dos sonhos e do futuro melhor que a gente acredita! E este é só o começo! #OBrasilVoltou pic.twitter.com/el0a5dBjEQ — Governo do Brasil (@govbr) April 10, 2023

¿Qué ha hecho Lula da Silva durante estos 100 días de gobierno?

"Brasil volvió", es el artículo que Lula da Silva escribió y publicó el diario Correio Braziliense ayer domingo, en el cual argumenta que "los problemas heredados fueron tantos y en tantos frentes que el término "reconstrucción" fue incorporado a la consigna del gobierno federal, precedido por otra palabra clave: "unión". No hay dos Brasiles, el Brasil de los que votaron por mí y el Brasil de quien votó por otro candidato. Somos una nación".

En dicho artículo menciona los programas sociales que lanzó y relanzó en estos 100 días, con los cuales a millones de brasileños se les facilitará el acceso a la vivienda, salud y alimentación.

Además creó ministerios que atienden la igualdad racial, la violencia de género, la desigualdad, los pueblos indígenas y la cultura; su gabinete está compuesto de 38 ministerios, 11 de los cuales los encabezan mujeres, la más grande cifra de ministras en la historia de Brasil.