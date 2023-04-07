Lula retomará su viaje a China suspendido por bronconeumonía

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, retomará el lunes próximo su viaje a China suspendido, luego de que se le diagnostico una bronconeumonía bacteriana. El mandatario viaja acompañado de 200 empresarios, gobernadores, senadores, diputados y ministros, con la misión de para estrechar relaciones con el gigante asiático en diferentes ámbitos, desde 2009 Brasil es el principal socio comercial de China.

Durante la visita se espera que se firmen unos 20 acuerdos bilaterales, entre los que destacan el de la construcción del CBERS-6, el sexto de una línea de satélites construidos en asociación entre Brasil y China.

La visita comenzá el 13 de abril en Shanghai que será sede de la reunión del Brics y donde la expresidenta brasileña Dilma Roussef y compañera de Lula tomará posesión como directora del Nuevo Banco de Desarrollo, una institución multilateral financiera creada por los países del Bloque BRICS, -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- .

Dilma Rousseff, nueva presidenta del banco de los #BRICS



La ex mandataria brasileña es ahora la jefa de la entidad financiera formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.



Uno de sus retos será abordar la suspensión de préstamos a Moscú.#EconomíaDW /jr pic.twitter.com/9qnp0UuBST — DW Español (@dw_espanol) April 4, 2023

El presidente Brasileño tendrá una reunión con su homólogo, Xi Jinping, en Beijing, el 14 de abril, con la que finalizará su visita a China y emprenderá su regreso a Brasil vía Emiratos Árabes Unidos.

La visita de "Lula" se pospuso por motivos de salud

El mandatario brasileño tenía programado su viaje a China del 26 a 31 de marzo, de hecho de ahí se debió su ausencia a la Cumbre de las Américas celebrada en República Dominicana, sin embargo fue diagnosticado con una bronconeumonía bacteriana que le obligó a cambiar de fecha la visita. El presidente brasileño incluso, ingresó al hospital Sirio-Libanés de Brasilia.

La relación económica China - Brasil

Brasil es el principal socio comercial de China desde 2009. Tan solo el año pasado, China importó más de 89 mil 700 millones de dólares en productos brasileños, especialmente soja y minerales, y exportó casi 60 mil 700 millones de dólares al mercado brasileño.

El volumen comercializado, 150,4 mil millones de dólares, creció 21 veces desde la primera visita de Lula a China, en 2004.

El regreso de "Lula" a la presidencia de Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva de 76 años asumió su tercer mandato como presidente de Brasil en enero de 2023 tras haber ganado las elecciones en segunda vuelta y por un estrecho margen al derechista, Jair Bolsonaro. Llega a un país polarizado y con la idea de recuperar el prestigio y liderazgo que tuvo Brasil en el pasado. Y con la idea de superar una serie de obstáculos como la inflación, la protección del medio ambiente y la pobreza que afecta a un 16 por ciento de la población.

