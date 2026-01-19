La fecha confirmada en que la Luna de Nieve se verá en México durante febrero 2026

El cielo de México se prepara para recibir a la Luna de Nieve 2026, uno de los espectáculos más bellos de todo el año, un fenómeno astronómico que iluminará territorio azteca como nunca antes, pero ¿a qué hora será y qué efectos tendrá en la Tierra?

Este evento marca la llega de la segunda luna llena del calendario de este año, por lo que no te la puedes perder.

¿A qué hora se verá la Luna de Nieve en febrero 2026?

¡No te lo pierdas! La segunda luna llena del año, mejor conocida como la Luna Nieve 2026, alcanzará su punto máximo el próximo domingo 1 de febrero alrededor de las 16:09 horas, tiempo del centro de México, por lo que podrás disfrutar de un gran espectáculo.

En esta fecha, la luna de nieve se verá completamente iluminada, brillante y redonda al anochecer de este mismo día, aunque su punto máximo será al atardecer.

¿Por qué se le llama Luna de Nieve?

La Luna de Nieve 2026 recibe su nombre debido a que febrero suele ser el mes con las nevadas más intensas en Norteamérica, donde las estaciones del año son más marcadas que en México, según el portal Star Walk, especializado en eventos astronómicos.

Se dice que las tribus nativas americanas, asociaban esta luna con las condiciones invernales que marcaban el periodo, convirtiéndola en un referente natural.

Además, esta fase lunar también tiene el nombre de Luna de Hielo, Luna del Oso o Luna del Hambre, nombres que reflejan la dureza el invierno.

La Luna de Nieve 2026 también es reconocida por Luna de Hielo, Luna del Oso o Luna del Hambre|UNSPLASH

¿Qué efectos tendrá la Luna de Nieve en la Tierra?

¿Tenemos que preocuparnos? La llegada de la Luna Nueva a la Tierra, no provocará efectos físicos graves o catastróficos; sin embargo, sí generará cambios naturales y simbólicos en el planeta, pero ¿cuáles son?



Noches largas y brillantes : Al ser una luna llena de invierno en el hemisferio norte, siegue una trayectoria muy alta en el cielo, proporcionando noches largas y brillantes.

: Al ser una en el hemisferio norte, siegue una trayectoria muy alta en el cielo, proporcionando y brillantes. Mareas más altas: Como en cada luna llena , la alineación con el Sol se intensifica la atracción gravitatoria, provocando mareas más altas de lo habitual.

Como en cada , la alineación con el Sol se intensifica la atracción gravitatoria, provocando mareas más altas de lo habitual. Humedad del suelo : Durante esta fase aumenta la humedad en el sustrato, lo que puede favorecer la germinación de ciertas plantas.

Para este año, se espera que la Luna de Nieve 2026, destacará por ocurrir visualmente cerca Júpiter, creando una escena llamativa en el cielo nocturno.