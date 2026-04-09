México del horror: Guerreros Buscadores de Jalisco hallan 12 bolsas con restos humanos en Tlajomulco de Zúñiga

La cifra del hallazgo de cuerpos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, sigue en aumento. El pasado lunes, los Guerreros Buscadores de Jalisco encontraron siete bolsas con restos humanos en las inmediaciones de la zona de San Agustín, cifra que se actualizó este miércoles.

Hasta este 8 de abril, se ha confirmado la localización de una docena de bultos que contienen indicios biológicos, evidenciando la magnitud de la violencia en este sector de la periferia metropolitana.

LOCALIZAMOS UNA FOSA CLANDESTINA!

El día de hoy se localiza una fosa clandestina en un predio donde están construyendo un fraccionamiento, en el cual se habían omitido hallazgos de restos óseos, hoy se localizaron 7 bolsas de cuerpos humanos resientes. Esto en fraccionamiento… pic.twitter.com/m2hJFIiRWG — Guerreros Buscadores de Jalisco (@GuerrerosJalisc) April 6, 2026

Colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco da con el hallazgo de restos humanos

Fueron los integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco quienes, tras recibir reportes sobre movimientos extraños en un terreno baldío, acudieron al sitio para realizar labores de prospección.

El lunes pasado notificaron los primeros hallazgos, pero al continuar con las varillas y las palas en un predio cercano al fraccionamiento Alta California, se percataron de que la fosa era más extensa de lo imaginado, logrando sacar a la superficie más bolsas durante la jornada del miércoles.

Encuentran 12 bolsas con restos humanos en Jalisco

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, el conteo oficial subió de siete a 12 bolsas negras de plástico que presuntamente contienen restos humanos. Además de estos paquetes, los buscadores y las autoridades localizaron otros cinco segmentos óseos que se encontraban seccionados y dispersos en la zona de excavación.

Todos estos indicios han sido entregados al personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para su análisis detallado.

Zona de Alta California, Jalisco, bajo resguardo total

Debido a la naturaleza del hallazgo y la posibilidad de encontrar más restos, la Fiscalía del Estado de Jalisco mantiene acordonado un perímetro amplio en el terreno cercano a San Agustín.

Elementos de la policía estatal y peritos de la unidad de investigación de personas desaparecidas trabajan en la zona para recabar cualquier indicio, desde prendas de vestir hasta objetos personales que puedan servir de guía para la identificación de las víctimas.

Pruebas genéticas: El camino para identificar a las víctimas

El siguiente paso para los peritos es trasladar los restos a la morgue de la ciudad para iniciar con los exámenes de ADN. Debido a la forma en que fueron localizados los restos, dentro de las bolsas y seccionados, el proceso de reconstrucción y cruce de datos genéticos con el banco de familias que buscan a sus parientes será lento pero necesario.