¿Y las joyas? Detienen a 5 más tras el robo al Museo del Louvre

Las autoridades de Francia anunciaron este jueves 30 de octubre de 2025 la detención de cinco sospechosos más relacionados con el millonario robo al Museo del Louvre.

Laure Beccuau, fiscal de París, anunció que uno de los cinco detenidos puede ser parte de la banda de cuatro ladrones que llevaron a cabo el golpe el 19 de octubre de 2025, cuando los sujetos usaron una grúa con elevador para subir al segundo piso del recinto, romper las ventanas de la Galería Apolo y robar las joyas de la corona.

El hilo de ADN: Así lograron identificar y rastrear a los ladrones de las joyas de la corona

La fiscal parisina aseveró que uno de los sospechosos fue identificado gracias a los restos de material genético que dejó en la escena del crimen. Las detenciones ocurrieron gracias a redadas en diferentes zonas de la capital francesa durante la tarde del miércoles 29 de octubre de 2025.

Antes de que ocurrieran los arrestos, Beccuau reveló que otros dos ladrones detenidos el domingo pasado “admitieron parcialmente” su involucramiento en el robo. Uno de ellos estaba intentando salir de Francia cuando que aprehendido el 26 de octubre de 2025.

El primer sospechoso detenido el domingo es un hombre de 34 años con nacionalidad argelina. Tenía infracciones de tránsito y fue identificado por medio de ADN recolectado de una de las motonetas eléctricas en las que escaparon los ladrones.

El segundo sospechoso de 39 años de edad es un taxista y repartidor ilegal nacido en un suburbio parisino. Anteriormente fue acusado de robo agravado. La fiscalía asegura que lo identificaron porque encontraron un rastro genético en un fragmento de cristal roto de una de las vitrinas.

Joyas "invendibles": El optimismo de la fiscal de París sobre la recuperación del botín de $102 millones de dólares

La fiscal a cargo de la investigación aseveró que las joyas de la corona aún siguen sin ser localizadas, pero se mostró optimista sobre que los arrestados brinden información sobre su ubicación y la secuencia de eventos.

“En este preciso momento, las joyas aún no están en nuestro poder. Mantengo la esperanza de que sean recuperadas y devueltas al Museo del Louvre y, en definitiva, a la nación. Estas joyas son ahora, por supuesto, invendibles; y, aunque parezca obvio, quien las compre sería culpable de receptación. Todavía hay tiempo para devolverlas”, declaró Beccuau en conferencia de prensa.

El valor de lo robado está estimado en 102 millones de dólares.

