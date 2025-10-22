Después del millonario robo al Museo del Louvre que dejó un botín de millones de euros en joyas históricas, la directora del recinto admitió las fallas en la seguridad y afirmó que su personal no pudo ubicar a los ladrones con la anticipación necesaria.

Y es que este hurto fue cometido en cuestión de siete minutos, donde un grupo de sujetos usaron un camión con una grúa en la parte trasera, la cual emplearon para subir a un segundo piso, romper ventanas y llevarse el botín. El crimen ha sido calificado por la oposición en Francia como humillante y vergonzoso.

“No pudimos detectar”: La directora del Louvre admite fallas que llevaron al robo del museo

En una comparecencia en el Senado de Francia, Laurence des Cars, directora del Museo del Louvre, hizo un mea culpa de lo sucedido. “Si hablamos de nuestros puntos débiles, nuestra debilidad radica en que, en el fondo, no pudimos detectar la llegada de los ladrones con suficiente antelación. Las debilidades en la protección de nuestro perímetro son conocidas e identificadas”, declaró hoy 22 de octubre de 2025, tres días después del robo del siglo.

Infraestructura obsoleta: ¿Por qué el Louvre no soporta videovigilancia moderna?

No obstante, la directora de uno de los museos más visitados del mundo argumentó que las instalaciones son obsoletas, ya que no es posible instalar un circuito de videovigilancia de última generación, porque su infraestructura actual, de más de medio siglo de antigüedad, “no puede soportarlo”. Añadió que el cuerpo de seguridad del museo también es un problema, ya que los guardias están envejeciendo.

Cabe recordar que a inicios de este año 2025, la directora había pedido mayor presupuesto para realizar mantenimiento al Museo del Louvre.

Plan de choque: Comisaría de Policía y restricción de estacionamiento en el perímetro

Frente a esta situación, Des Cars anunció que el museo implementará acciones inmediatas para mejorar la seguridad del perímetro, especialmente en la zona exterior, restringiendo el estacionamiento y estableciendo medidas de distanciamiento para prevenir ataques futuros.

Además, solicitó al Ministerio del Interior la posibilidad de instalar una comisaría de policía dentro del propio museo, para reforzar la vigilancia en el interior.

A largo plazo, el Louvre lanzará el proyecto “Renacimiento de la Nueva Era”, que incluirá una modernización completa del sistema de seguridad.

Esto contempla la instalación de una red de cámaras que duplicará las existentes, un sistema de control de acceso con reconocimiento facial y una estrategia de hiper-vigilancia en todos los puntos críticos del museo, en un esfuerzo por blindar aún más esta joya cultural frente a futuras amenazas.

