Madrastra pasará 43 años en la cárcel: el caso de Dulce y la muerte de una niña en Edomex

Una menor de edad murió tras ser agredida físicamente. La culpable fue su madrastra Dulce Carolina, quien la golpeó hasta que perdió la vida en una casa en el Estado de México (Edomex).

Este homicidio ocurrió hace seis años, pero este viernes 27 de febrero se dio a conocer que la mujer finalmente fue encontrada culpable de matar a su hijastra.

Madrastra recibe 43 años de cárcel por matar a un menor

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Dulce Carolina Hernández Ramírez fue sentenciada por estos hechos.

Un juez dictó una condena de 43 años y 9 meses de prisión tras acreditar su responsabilidad en el delito de homicidio en agravio de una víctima menor de edad.

Una vez que esta persona fue detenida, fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco a disposición de la autoridad, quien, tras analizar los datos de prueba recabados y aportados por la fiscalía, determinó su plena participación en los hechos.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de México aportó los datos de prueba suficientes para que una autoridad judicial sentenciara a Dulce Carolina Hernández Ramírez a 43 años y 9 meses de prisión tras acreditar su responsabilidad en el delito de homicidio en agravio de una víctima menor de edad”, dio a conocer la institución.

Menor fue golpeada por su madrastra en Edomex y murió

De acuerdo con la investigación iniciada por el agente del Ministerio Público, en diciembre del 2020, la víctima se encontraba en compañía de la mujer en un domicilio ubicado en el municipio de San Salvador Atenco, momento en que Dulce Carolina Hernández Ramírez la agredió físicamente causándole la muerte.

Luego de darse a conocer el caso, el agente del Ministerio Público inició la investigación correspondiente, que permitió identificar a Dulce Carolina Hernández Ramírez como probable responsable, por lo que solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en su contra.

“Dulce Carolina Hernández Ramírez fue sentenciada a 43 años y 9 meses de prisión; en tanto, sus derechos civiles y políticos fueron suspendidos”, informó la fiscalía.