Una menor de edad se encontraba en su casa con su mamá en el Estado de México (Edomex), sin embargo, la pequeña fue asesinada por su propia madre, quien ahora enfrentará la justicia al ser condenada por estos hechos.

La madre fue detenida luego de lo ocurrido y se le inició un proceso en su contra. La responsable fue identificada como Aidé López Ángeles, una mujer que luego enfrentarse a la justicia, fue encontrada penalmente responsable del delito de homicidio calificado.

Madre agredió a su hija y se escapó tras matarla en Ixtapaluca

Los hechos ocurrieron hace dos años. El 22 de septiembre de 2023, Aidé López Ángeles agredió a su pequeña hija mientras se encontraban en el domicilio que ambas habitaban, ubicado en la colonia Alfredo del Mazo, del municipio de Ixtapaluca.

Una vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tuvo conocimiento de los hechos, realizó las investigaciones correspondientes, mediante las cuales pudo demostrar que la mujer, el día de los hechos le ocasionó lesiones a la menor que derivaron en su fallecimiento, para posteriormente huir del lugar.

¿Cuántos años de cárcel recibió mamá por matar a su hija?

El Agente del Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en su contra, que una vez cumplimentada, permitió la detención de Aidé López Ángeles, quien fue trasladada a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona en donde, tras proceso legal, una jueza declaró culpable a esta mujer del delito de homicidio calificado por haberse cometido en contra de una menor de edad.

Además, en el fallo se estableció una sentencia de condena de 47 años de prisión; una multa de 184 mil 135 pesos, así como el pago de 227 mil 190 pesos por concepto de reparación de daño moral.

“Luego de demostrar la plena responsabilidad de Aidé López Ángeles en el delito de homicidio calificado por haberse cometido en contra de una menor de edad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo de la Autoridad Judicial, sentencia de 47 años de prisión en contra de esta mujer”, informó la institución este martes 30 de septiembre de 2025.