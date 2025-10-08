¡Vive una pesadilla! En el 2022, la hija de Macaria Cruz, de 12 años de edad, fue víctima de violación dentro de la Secundaria Técnica Industrial 88 de Minatitlán al Sur de Veracruz, y desde ese entonces se han enfrentado a un verdadero calvario y a la indiferencia de las autoridades.

El ataque fue cometido por un adolescentes de la misma edad, y aunque ya fue detenido, la Fiscalía del Estado no ha avanzado con las investigaciones en contra del subdirector, el asesor del grupo y la prefecta por el presunto delito de omisión de cuidados.

“Mi hija fue víctima de violación dentro de la escuela (...) A los maestros les competía cuidar a mi hija (...) Ahorita me doy cuenta que estoy indefensa”, explicó Macaria Cruz.

Macaria sube al estrado de Rocío Nahle con la esperanza de ser escuchada; la respuesta fue de indiferencia

En un evento público, Macaria Cruz, subió al estrado para exponer su caso a la gobernadora Rocío Nahle García, con la esperanza ser escuchada y apoyada; sin embargo, colapsó en medio de la impotencia y la desesperación.

La respuesta de la gobernadora fue de indiferencia, pues aseguró que Macaria había denunciado algo que no debía.

“Yo denuncie a los maestros y me dice la gobernadora que yo denuncié algo que no debía (...) Yo creo que sí debía porque la responsabilidad de los maestros es proteger a mi menor”, dijo la madre para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Desde hace tres años, Macaria Cruz ha buscado hacer justicia por su hija, con el objetivo de que ningún otro alumno sea víctima del infierno al que se enfrentó la menor de edad, que la llevó a atentar contra su vida en tres ocasiones.

”El que se mete con el gobierno termina muerto”: Macaria Cruz recibe amenaza por la búsqueda de justicia

¿Pedir justicia debe costarnos la vida? La búsqueda por justicia ha provocado que Macaria reciba amenazas de muerte por parte de las mismas autoridades de la Secundaria Técnica Industrial 88 de Minatitlán; sin embargo, ella no se rinde.

“El profesor Herrera me dice que el que se mete con el Gobierno, termina muerto (...) Y creo que lo va a cumplir, temo por mi vida”, contó.

Macaria Cruz contó que en la esquina de un deportivo, un sujeto abordo de una moto la amenazó, pidiéndole que le bajara a su desmadre. La madre de la adolescente de 12 años teme por su vida y por las represalias que puedan tomar las autoridades educativas.