Joven muere en Morelos tras enfrentamiento con policías; los habría grabado durante operativo

En medio del descontento social, al menos 3 policías de Cuernavaca, Morelos, se encuentran bajo investigación por el asesinato de Luis Ángel “N”, quien habría recibido un disparo en la cabeza a manos de los elementos de seguridad.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes 6 de octubre en la colonia Patios de la Estación, luego de que el joven presuntamente grabara el actuar de estos uniformados durante una inspección.

Acusan a policías de matar a joven en Cuernavaca, Morelos

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, los hechos ocurrieron entre las 23:00 y las 23:30 horas, cuando elementos de la unidad A-01194 de Torre Lomas realizaban una revisión a los ocupantes de un vehículo.

Durante dicha inspección, se produjo un enfrentamiento que derivó en un disparo que le quitó la vida a Luis Ángel.

En el lugar se encontraba un vehículo Seat Ibiza blanco sin placas y una arma de fuego corta, los cuales fueron asegurados y entregados a las autoridades correspondientes.

Ante los reportes, los tres elementos de la policía, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para rendir declaración ante el Ministerio Público y ser sometidos a los peritajes correspondientes.

COMUNICADO DE PRENSA DE SSPC MORELOS



Respecto a los hechos ocurridos el Lunes 6 de octubre del presente, entre las 23:00 a las 23:30 horas sucitados en la Colonia Patios de la

Estación de Cuernavaca, SSPC Morelos informa lo siguiente:https://t.co/WTqn55v0lT pic.twitter.com/7rtX1TE0qu — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@sspc_morelos) October 7, 2025

Vecinos aseguran que el joven recibió un disparo por grabar a policías

En redes sociales, vecinos refieren que Luis Ángel grababa con su teléfono celular la detención de un conductor que presuntamente viajaba en un vehículo con reporte de robo.

Al darse cuenta de que estaban siendo grabados, los uniformados habrían detonado su arma, para después abandonar cuerpo del joven en la calle.

Aunque la Fiscalía asegura que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles abusos de autoridad, familiares de Luis Ángel “N” exigen justicia.

¿Cuántos años podrían pasar en la cárcel los policías?

De acuerdo con el Código Penal de Morelos, el abuso de autoridad puede castigarse con 2 a 9 años de prisión y multas de 70 hasta 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento del delito.

En caso de que se les encuentre responsables del homicidio del joven, la pena podría llegar hasta los 40 años de prisión, más una multa de mil a diez mil veces el valor de la UMA.