“Se vive sin vivir": Madres revelan calvario por sus desaparecidos en Tabasco

¡El dolor de la desaparición forzada ! Madres y padres de familia revelan el drama que viven ante sus desaparecidos en Tabasco, en donde aumentan las desapariciones, mientras que la sociedad exige respuestas.

Madres revelan el drama de las desaparecidas en Tabasco

Desde hace cuatro años, Isabel no quita la vista de la calle, esperando un día el regreso de su hija desaparecida. Originaria de Nacajuca, Tabasco, María Fernanda salió un día de abril de 2020 a recoger unos análisis clínicos en Villahermosa y no volvió a casa.

Desde entonces muchas preguntas sin respuesta taladran la cabeza de su mamá: “Cuando hace frío, tendrá frío, estará durmiendo en una cama caliente, ya habrá comido, que será de ella, no me la estarán maltratando, estará viva o estará muerta”, revela a TV Azteca, María Isabel Arcos, mamá de María Fernanda.

“Se vive sin vivir": Madres de Tabasco revelan el dolor por sus hijas desaparecidas

¡Desaparecidos en Tabasco! Horas y días que avanzan lento entre una angustiante espera sin fin. “Se vive sin vivir”, dice Dulce, mamá de Citlali, otra víctima, quien con 21 años desapareció el 4 de noviembre de 2020: “Pues yo la dejé en la casa de una amiga, porque me dijo que ella había dejado su teléfono, la llevé a casa de su amiga y hasta el día de hoy ella no aparece”, cuenta Dulce Mancera a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca .

En ambos casos, el común denominador ha sido la falta de una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía Estatal, aun con los datos aportados por los familiares de las víctimas.

María Isabel Arcos, mamá de María Fernanda, agrega que: “Esperar, esa es su palabra, que ya ellos mandaron boletín a todos lados y ahorita hay que esperar... Es que quién sabe si usted le hizo algo, es que a lo mejor usted la maltrataba, buscan culparme para que ellos no hagan su trabajo”.

¿Víctimas de trata? Familiares denuncian redes que cuentan con protección de autoridades

Por lo que han investigado por su cuenta, tanto Isabel como Dulce creen que sus hijas fueron víctimas de trata y que sus casos involucran redes que cuentan con protección de autoridades, pues a los probables implicados no los tocan.

“Sí, por los mensajes que me llegaban anónimo y todo donde me mencionaban que sí, que fue dada como trata de blancas”, revela Dulce Mancera, mamá de Citlali.

De 2022 a la fecha, según asociaciones civiles, se han documentado 228 casos de mujeres desaparecidas, de los cuales 125 corresponden a este año 2024.

José Barajas, Fiscal General de Tabasco, señala que:“Lo que hemos advertido es que en la mayoría de los casos, estas personas están vinculadas con actividades ilícitas como es el narcomenudeo... Al estar involucradas con esas actividades es susceptible que se afecte su integridad”.

Citlali y María Fernanda estaban estudiando su carrera, su vida giraba en torno a su familia y universidad, por ello no hay duda que ambas son víctimas: “Se las llevaron, pero ellos quieren tapar el sol con un dedo... Por ser mujer se la llevaron, dónde está, a dónde se la llevaron o a dónde me la dejaron, no lo sé", cuenta María Isabel Arcos.

“Creer en Dios es lo que me ha hecho confiar y pensar que un dia, no se cuando, tarde, pero va a aparecer”, cuenta Dulce Mancera, mamá de Citlali.