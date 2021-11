Maestra revela que vivió 2 años en una casa de campaña en Reino Unido

Aimée Lê, es una maestra del Reino Unido que mientras estudiaba el doctorado se vio obligada a vivir dos años en una casa de campaña por su bajo sueldo, a pesar de ser investigadora de una de las más prestigiosas universidades del mundo.

La maestra comentó que otro de los factores que la orilló a vivir en una casa de campaña , fue que le aumentaron la renta de su vivienda, por lo que se volvió insostenible su situación mientras estaba estudiando su tercer año del doctorado.

Twitter Casa de campaña en donde una maestra pasó noches con temperaturas bajas.

Por ese motivo, guardó sus libros en la oficina de posgrado, pidió prestada una casa de campaña y buscó un lugar en donde dormir, aunque eso significaba soportar temperaturas bajo cero, pues había días que despertaba y su casa de campaña estaba cubierta de nieve.

“Cuando no estaba haciendo mi doctorado u otro trabajo, estaba aprendiendo a cortar leña o encender un fuego”, contó Aimée Lê.

También describió que para poder bañarse tuvo que aprovechar los vestuarios de la universidad, donde estaba estudiando el posgrado.

Además, a sus padres, les tuvo que decir que se estaba quedando en una granja ecológica para no preocuparlos.

A pesar de vivir una situación precaria, la maestra nunca se animó a contarle a sus alumnos que tuvo que vivir en una casa de campaña por dos años porque sus ingresos son muy bajos como maestra .

Maestra vivía una pesadilla durante las noches

Aimée, dijo que por las mañanas, era una exitosa maestra, estudiante e investigadora, pero por las noches, cuando todos iban a sus casa, para ella empezaba una pesadilla al volver a su casa de campaña.

Ella pensó que esta medida drástica podría ser temporal, pero no mejoró su vida laboral, pues quedó desempleada y con miedo de no encontrar un trabajo donde le paguen bien o no encontrar nada.

Ante la situación, la maestra reclamó al gobierno la situación precaria por la que tienen que pasar todos los docentes e investigadores del Reino Unido.