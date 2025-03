“No soy libre ni de ir al baño”: La historia de la maestra que denunció acoso en Huixquilucan

Por medio de redes sociales, la maestra Zuemy Anette Flores denunció haber sido víctima de acoso y hostigamiento por parte de un alumno de la Escuela Secundaria Oficial No. 32 “Santos Degollado” en Huixquilucan, Estado de México (Edomex).

Su testimonio no pasó desapercibido y, en cuestión de horas, su caso se volvió viral, lo que generó presión sobre las autoridades para tomar cartas en el asunto, luego de que la docente asegurará temer por su vida debido al hostigamiento sufrido por parte del alumno y su madre.

Maestra Zuemy Flores denuncia acoso en secundaria de Huixquilucan, Edomex

El pasado 27 de febrero, Zuemy publicó un video en redes sociales donde expuso la situación que vive a diario. Sin dar muchos detalles, señaló que ha sido víctima de amenazas por parte de un alumno identificado como E.S.

Estas amenazas han puesto en peligro no solo su vida, sino también la de su esposo y su hija de tres años.

“No soy libre de andar por la calle, de ir sola al estacionamiento cuando mi jornada termina, no puedo ir siquiera al baño si no es en compañía de alguien, no puedo hablar con nadie por miedo a represalias de esta señora y su hijo”, expresó la docente.

Ante la gravedad de los hechos, la maestra interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por hostigamiento, acoso y amenazas. Sin embargo, hasta ese momento su caso no había sido atendido.

¿Qué ha pasado con la denuncia de la maestra Zuemy Flores en Huixquilucan?

A unas horas que se difundiera el video, la alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras, aseguró que desde que tuvo conocimiento del caso, estableció comunicación con la maestra para brindarle acompañamiento y apoyo ante las instancias correspondientes.

Sumado a esto, colectivos feministas y vecinos se manifestaron frente a la secundaria, donde exigieron justicia y protección para la docente.

Desde el primer momento en que tuvimos conocimiento de la denuncia hecha a través de redes sociales, por parte de la maestra Zuemy Flores, buscamos establecer comunicación con ella para brindarle todo el acompañamiento que requiera por parte del gobierno municipal, ante las… pic.twitter.com/5IhkTrseMc — Romina Contreras (@RominaCDV) March 1, 2025

Pero no fue hasta el 2 de marzo, cuando Zuemy compartió un nuevo video donde informó que su denuncia ya está siendo atendida, además de que se le han otorgado medidas de protección tanto a ella como a su familia.

Asimismo, autoridades educativas estatales han considerado su reubicación a otro plantel para garantizar su seguridad y bienestar. Sin embargo, se desconoce si los presuntos agresores ya han rendido una declaración.

Activistas han señalado que esta no es una situación aislada y que es urgente implementar protocolos efectivos para proteger a los maestros de agresiones dentro y fuera de los planteles.