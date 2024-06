Magistrados alzan la voz contra la reforma al Poder Judicial

Pocas veces alzan la voz, pero en esta ocasión, magistrados federales salieron a alertar del riesgo que representa que los juzgadores sean electos por voto popular, lo cual pretende hacer la reforma al Poder Judicial.

De entrada dicen que la justicia no debe quedar en manos de improvisados, ni mucho menos de intereses creados.

“Acerca de que nuestro trabajo lo puede hacer cualquiera, no señores, el trabajo es especializado, el trabajo es de estudio, el trabajo es de compromiso porque no andamos en las calles levantando panfletariamente argumentos para convencer a los demás, convencemos nada más a través de nuestras resoluciones.”, señala Reynaldo Manuel Reyes Rojas, magistrado del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal 1er Circuito.

Magistrados señalan peligros de que los jueces sean electos por votación

José Rogelio Alanis García también es magistrado y para él, el que un juzgador sea electo en las urnas podría provocar que los encargados de impartir justicia terminen favoreciendo a quien los propone y a quien los vota.

“Si se da una reforma destructiva del Poder Judicial no habrá con quien ir a hablar y hacer valer la ley ni la Constitución. No habrá condiciones de trabajo que defender, no habrá ante quien ir a hacer valer su voz, no habrá un tribunal que escuche a la gente como dijo José María Morelos y Pavón, que escuche a la gente, al desvalido. Por eso lo que estamos planteando aquí no es un rechazo a mejorar, al contrario.”, puntualizó José Rogelio Alanís García, magistrado del 4to Tribunal Colegiado en Materia Penal 1er Circuito.

Consejeros tratarán de entablar diálogo con los legisladores

Todo esto, explica, dejaría en la indefensión al ciudadano, un ciudadano vulnerable ante una carencia de jueces verdaderamente autónomos, un ciudadano al que se le ha dicho una y otra vez que lo que se busca es acabar con los privilegios de unos cuantos.

“No estamos luchando por una razón económica. Estamos luchando por un Estado de Derecho y eso es lo que nos importa fundamentalmente.”, agregó el magistrado Reynaldo Manuel Reyes Rojas.

Este jueves arrancarán en la Cámara de Diputados los foros de discusión y análisis de la reforma al Poder Judicial.

Tanto ministros como Consejeros de la Judicatura Federal tratarán de convencer a los legisladores de que una reforma mal encausada terminará por generar más problemas al ya de por sí cuestionado sistema de justicia de nuestro país.