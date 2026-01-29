Las alarmas se han encendido en el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México, por una mamá reportada como desaparecida junto con sus cuatro hijos menores de edad.

Su familia ha pedido ayuda a las autoridades y el caso fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la cual investiga lo ocurrido.

Buscan a mamá en Valle de Chalco y a sus cuatro hijos ¿Quiénes son?

La desaparición fue informada ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, la cual publicó los boletines para encontrar a Verónica Aguilar Ramírez y sus cuatro pequeños.

La información de la investigación de la Fiscalía del Edomex refiere que la mujer de 31 años fue vista por última vez el 19 de enero de 2026. Verónica desapareció con sus hijos:



Clara Noemi Mora Aguilar (5 años de edad)

(5 años de edad) Fátima Abigail Mora Aguilar (32 años de edad)

(32 años de edad) Gerardo Said Mora Aguilar (7 años de edad)

(7 años de edad) Ángel Samuel Mora Aguilar (2 años de edad)

¿Qué se sabe de Verónica y sus hijos desaparecidos en Valle de Chalco?

En el boletín de búsqueda quedó asentado que la mujer fue vista por última vez en la colonia Guadalupana Primera Sección, en Valle de Chalco.

No obstante, se desconoce la vestimenta que traía puesta el 19 de enero de 2026, pero como señas particulares, tiene un lunar en el lado derecho del labio superior, así como un tatuaje en el pecho en forma de alas y el nombre Roberto, así como otro en el brazo derecho con la figura de una rosa.

Clara Noemi Mora Aguilar tiene una mancha verdosa en el lado izquierdo de la costilla, pero no se sabe qué traía puesta.

De Fátima Abigail Mora Aguilar, Gerardo Said Mora Aguilar y Ángel Samuel Mora Aguilar tampoco se conoce cómo estaba vestida el día de la desaparición.