Bárbara Viviana y Tania Sarahí comparten más que un uniforme de la policía de la Ciudad de México (CDMX). Ambas, madres de familia, ahora escribieron una historia en su vida al salvar a un niño de un año, 8 meses de ahogarse cuando se encontraban cuidando en la Línea 1 del Metro.

Cerca de las 11:30 y 11:40 horas de este miércoles, las oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) vigilaban en el andén de la estación Isabel la Católica, dirección Pantitlán, cuando un tren arribó y frente a ellas quedó la puerta abierta de un vagón donde se percataron que una mujer se veía nerviosa y su hijo lloraba, situación que las alertó.

#BoletínSSC | #AuxilioABebé | Durante sus labores de seguridad y vigilancia, uniformadas de la @PBI_SSC de la #SSC ayudaron a un menor de 1 año 08 meses de edad, que se asfixiaba y le brindaron los primeros auxilios hasta que lo estabilizaron.



Los hechos ocurrieron cuando una… pic.twitter.com/HQEvxj9oXg — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 13, 2025

Madre de menor le dio un cacahuate a su hijo; “no reaccionaba y lloraba": policía

Fuerza Informativa Azteca (FIA) conversó con ambas oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes compartieron el momento en que su labor evitó lo que pudo ser una tragedia.

La Policía Primero Tania Sarahí relató que el tres estaba detenido y se percataron que una joven estaba con su bebé en brazos, pero el menor lloraba de una manera que para la oficial no era normal.

Ante esta situación le preguntaron a la mujer si requería ayuda, pero “no sabía qué responder” o bien, “tenía pena o miedo”, pero la madre, una joven de 22 años, se bajó del tren. Fue en ese momento que la Policía Segundo Bárbara Viviana cargó al niño y las oficiales se dieron cuenta de que el niño tenía algo en la boca.

“Estaba poniéndose un poquito morado, no reaccionaba y lloraba. La mamá estaba desesperada y dijo que le había dado un cacahuate al niño de un año, 8 meses”, relató la oficial Tania Sarahí.

“El tren llegó a la estación y no avanzó. Volteamos y cuando volteamos, nos dimos cuenta de que la mamá estaba desesperada al interior del tren. Volteaba a ver, pero no decía nada. Fue cuando preguntamos que si se encontraba bien y o supo qué decir, el niño estaba llorando, hicimos que descendiera del tren y se empezó a hacer labor con el niño”, explicó.

Policía Primero Tania Sarahí, policía de CDMX en el Metro.|Especial

Mamá de menor que se estaba ahogando no quería decir que le dio un cacahuate

La Policía Segundo Bárbara Viviana relató que al ver que el niño “se estaba poniendo moradito”, se lo quitó de los brazos a su mamá y comenzó a darle los primeros auxilios “porque ya se veía que el bebé se estaba asfixiando con algo”.

“Por más que se le preguntaba a la señora qué era lo que le había dado, tardó un poquito en decirnos por los nervios, como que estaba bloqueada la señora. En ese momento lo agarré y empecé a darle los primeros auxilios para que el bebé arrojara lo que traía en la boca”, contó.

Comenzaron a darle palmadas para que el niño reaccionara “porque se estaba poniendo moradito de su boca” y le dieron los primeros auxilios hasta que lo estabilizaron.

“El bebé arrojó el cacahuate y estuvimos más tranquilas cuando vimos, que lo arrojó porque se nos estaba poniendo muy moradito, ya era hasta un susto para nosotras, que somos mamás y tenemos experiencia si un bebé se ahoga. Entonces también el instinto maternal fue el que nos ayudó a que ese bebé, gracias a Dios, estuviera bien”, expresó sonriente.

Policía Segundo Bárbara Viviana.|Especial

Bebé salvado de ahogarse en el Metro de CDMX fue atendido por paramédicos

El bebé lloraba desesperadamente y le realizaron la reanimación cardiopulmonar, más conocida como RCP, y segundos después, junto con la madre, lograron que el bebé expulsara el cacahuate que tenía atorado en la garganta.

Posteriormente, al lugar arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) quienes valoraron al pequeño y lo diagnosticaron clínicamente estable sin requerir traslado hospitalario.

“Solicitamos los servicios médicos vía radio para que asistieran al bebé y la madre se quedara un poco más tranquila”, comentó Tania Sarahí.