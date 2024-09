Conferencia mañanera de AMLO hoy: Conmemoración de los sismos del 19 de septiembre

Este es resumen minuto a minuto de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para este jueves 19 de septiembre, la cual se llevó desde Palacio Nacional. Sigue el resumen que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA).

El presidente López Obrador realizó el izamiento de bandera a media asta en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre | X: @lopezobrador_

¿De qué trató la mañanera de AMLO hoy 19 de septiembre?

Izamiento de bandera por sismos del 19 de septiembre

El presidente López Obrador comenzó el día con el izamiento de bandera en memoria de las víctimas de los sismos 1985 y del 2017 en el Zócalo capitalino. Estuvo acompañado por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum .

Reconstrucción tras sismo de 2017

Edna Elena Vega, subsecretaria de la SEDATU, informó acerca de las labores de reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

AMLO minimiza la violencia en Sinaloa

El presidente López Obrador insistió en que no está fuera de control la violencia en Sinaloa: “Tampoco es que se piense que está completamente fuera de control, pero hemos tenido que tomar medida especial y mover elementos de las fuerzas armadas y también, hemos perdido a oficiales que han sido asesinados por esta situación, especial, extraordinaria porque no es lo mismo cuando el Estado mexicano interviene a que se dé un asunto completamente irregular de que alguien es secuestrado mediante un acuerdo y se lo llevan a EU. También eso no nos convence y estamos pidiendo información”.