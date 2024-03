¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen en vivo del lunes 4 de marzo de 2024

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te brinda la cobertura de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de hoy lunes 4 de marzo de 2024, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en la Ciudad de México (CDMX).

¿De qué trató la mañanera de este lunes 4 de marzo de 2024?

“Es sagrada la libertad”: AMLO responde a Ricardo B. Salinas Pliego

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a las declaraciones de Ricardo B. Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, quien habló sobre el mandatario en el programa “Ruptura Informativa” emitido el fin de semana. Agregó que, aunque no coincide con el empresario, respeta su opinión y la libertad de expresión.

“Queremos un país libre que se expresó ayer Ricardo Salinas con holgura, sin ninguna limitación y no pasa nada, nada. Eso antes no se veía. Aquí no pasa nada. Se respeta. Es sagrada la libertad en general y la libertad de expresión en particular. Desde luego, no coincidimos, pero respetamos la opinión de todos y no censuramos a nadie. Debemos de sentirnos muy orgullosos de eso”, afirmó.

AMLO lamenta asesinato de candidato del PT en Guerrero

El presidente AMLO calificó de “muy lamentable” el asesinato de Alfredo González, candidato del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Atoyac, en el estado de Guerrero.

“Muy lamentable en Atoyac este asesinato de un candidato del PT en Atoyac (…) Estamos apoyando a todos”, declaró.

Inició investigación de cadetes de la Guardia Nacional que se lanzaron al mar en Baja California

El presidente declaró que de 11 cadetes de la Guardia Nacional que se arrojaron al mar en Ensenada, Baja California, se han recuperado cuatro con vida. Los militares en entrenamiento recibieron la orden de sus superiores, quienes omitieron las alertas de fuerte oleaje en la región.

“No ha dejado de buscarse. Se cuenta con el apoyo de Marina y se inició la investigación (...) Está en calidad de detenido el responsable”, afirmó.

¿Por qué se suspendió el macro simulacro?

Ante la pregunta sobre la suspensión del macro simulacro, programada para el martes 19 de marzo de 2024, el presidente AMLO aseveró que el motivo para suspenderlo fue debido a la veda electoral.