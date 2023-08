¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 17 de agosto

Este es el resumen minuto a minuto en vivo de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este jueves 17 de agosto que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Sigue la conferencia mañanera de AMLO:

AMLO niega que se haya burlado del caso de los jóvenes desaparecidos en Jalisco

El presidente López Obrador negó que se haya burlado del caso de la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, afirmó que no escuchó la pregunta, por lo que hizo una broma.

“Toda una mentira e infamia, Ellos son capaces de todo, yo no. No somos iguales. Tengo principios, soy un hombre de sentimientos, no me puedo burlar del dolor de la desgracia, nunca lo he hecho. Por eso quería iniciar esta conferencia de esa forma. ¿Quiénes son los que le dieron vuelo a esta calumnia? Los mismos de siempre, los que pertenecen al bloque conservador”, dijo.

AMLO presume nivel de aprobación

AMLO presumió su nivel de aprobación entre la población, pues presentó los resultados de la última encuesta de Morning Consult, la cual lo coloca como el tercer mandatario mejor evaluado del mundo, con un 63% de aprobación.

López Obrador habla sobre la política interna de Argentina

Andrés Manuel destacó que está a favor de los cambios y de la justicia; sin embargo, advirtió que “la derecha y el conservadurismo” son contrarios a la justicia social.

AMLO recordó que al terminar su gobierno se retirará de la política

AMLO recordó que en septiembre del 2024 se retirará de la política y se encuentra trabajando en su último libro que será publicado en marzo.

Información en desarrollo*