“Tiene derecho de hacerlo": AMLO considera que son normales las declaraciones de Marcelo Ebrard

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este respaldó las declaraciones y exigencias de la corcholata Marcelo Ebrard, quien emitió un importante mensaje dirigido al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Es normal, y tiene el derecho de hacerlo, y además está la instrucción de que no se use al Gobierno y mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie. Y Marcelo y Adán y Claudia, todos me conocen perfectamente. Saben que no tengo una doble moral o un doble discurso”, señaló.

Aunado a ello, afirmó que se acabó el dedazo y rechazó que funcionarios apoyen a las corcholatas: “Saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo, y que es el pueblo el que va a decidir. En el otro lado, ya hasta se los anticipé, nada más que ya no puedo hablar de eso. Se los anticipé. Lo dicho, dicho está”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ calificó de normal que @m_ebrard acusara de malas prácticas y acarreo en contienda interna de #Morena que definirá a eventual candidato presidencial pic.twitter.com/xsiQSNukmT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 17, 2023

¿Qué dijo Marcelo Ebrard respecto a las demás corcholatas?

Durante una conferencia de prensa, el excanciller acusó directamente a Claudia Sheinbaum de acarreo y de compra de encuestas que la posicionan en primer lugar. En ese sentido, urgió al partido guinda que dejara de simular encuestas a favor de la exjefa de Gobierno de la capital.

“Si Morena no actúa, porque ojo, no lo ha hecho, desde noviembre del año pasado, entramos a la fase decisiva (...). Permitan que la ciudadanía libremente elija, suspendan inmediatamente lo que están haciendo”. "¿Qué necesidad, qué caso tiene comprometer todo aquello por lo que hemos luchado?”, destacó Ebrard.

Además, el excanciller señaló que ya todos sabían que la decisión final sería entre Claudia Sheinbaum y él, por lo que pidió al partido que las encuestas fueran honestas; sin embargo, las declaraciones de la corcholata no hizo felices a sus compañeros.

Adán Augusto López señaló que declaraciones de Ebrard son por desesperación: “Se me hace una falta de respeto ponerse a hablar si es una contienda de dos, de tres, yo creo que somos seis los compañeros que estamos participando en ese proceso. Yo hago un llamado a que no caigan en la desesperación, no es buena (...)".