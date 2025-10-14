Debate y votación de reforma a la Ley de Amparo: Se aprueba en lo general

La Cámara de Diputados avaló, en lo general, la reforma a la Ley de Amparo que limitará a los ciudadanos el acceso a la protección de la justicia frente a los abusos del poder.

Se aprobó con 345 votos a favor de Morena, PT y PVEM; mientras que hubo 131 votos en contra del PAN, PRI Y Movimiento Ciudadano, entre ellos, una diputada del PT, Aracely Cruz.

También hubo tres abstenciones, de las diputadas Olga Sánchez Cordero (Morena), Greycy Durán y Javier Vázquez Calixto (PT).

Ahora, los diputados discutirán el dictamen en lo particular. Hay 307 reservas, que son propuestas de cambios.