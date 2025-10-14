Debate y votación de reforma a la Ley de Amparo: Se aprueba en lo general
Este martes 14 de octubre se lleva a cabo la segunda sesión ordinaria de la reforma a la Ley de Amparo, donde se eliminó la retroactividad en las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Justicia, por lo que se restableció el texto propuesto originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum.
¡Mexicanos en el desamparo! Aprueban la reforma en lo general
La Cámara de Diputados avaló, en lo general, la reforma a la Ley de Amparo que limitará a los ciudadanos el acceso a la protección de la justicia frente a los abusos del poder.
Se aprobó con 345 votos a favor de Morena, PT y PVEM; mientras que hubo 131 votos en contra del PAN, PRI Y Movimiento Ciudadano, entre ellos, una diputada del PT, Aracely Cruz.
También hubo tres abstenciones, de las diputadas Olga Sánchez Cordero (Morena), Greycy Durán y Javier Vázquez Calixto (PT).
Ahora, los diputados discutirán el dictamen en lo particular. Hay 307 reservas, que son propuestas de cambios.
Con el voto a favor de #Morena y sus aliados, la reforma fue aprobada en lo general. Ahora comienza el análisis de las 307 reservas para posibles modificaciones al dictamen.
La farsa de los Foros de Amparo
Fue anoche cuando Morena, PT y Partido Verde dieron un golpe más a los ciudadanos en la Cámara de Diputados, aprobaron en las comisiones de Justicia y de Hacienda, el dictamen que reforma la Ley de Amparo. 56 respaldaron la reforma, sin importar la opinión de los expertos. Hubo 11 en contra, que fueron del PRI y de Movimiento Ciudadano; además de una abstención de la morenista, Olga Sánchez Cordero.
Los panistas de plano abandonaron la sesión, una prueba más de que la aplastante mayoría morenista hace lo que quiere, no sirvieron de nada esos falsos foros para discutir la reforma a la Ley de Amparo, porque la aprobaron sin cambiarle nada.
PAN adelanta que votará en contra
Margarita Zavala, diputada del PAN, adelantó que su grupo parlamentario votará en contra, ya que quiera instrumentos a los ciudadanos y a los grupos más discriminados.
Germán Martínez recuerda la postura de Morena sobre la Ley de Amparo en 2013
El diputado señaló que en el 2013, con la Ley de Amparo, “el Estado mexicano cumplió al establecer el juicio de amparo eficaz para tutelar los derechos humanos”, por ello advirtió que reformarla ahora “es defraudar, timar a las víctimas”, en ese sentido recordó las posturas “auténticamente progresistas” de Ricardo Monreal, Ricardo MejíaBerdeja y María Luisa Alcalde.
Diputados inician discusión de reforma a la Ley de Amparo
Los partidos de oposición presentan mociones suspensivas para regresar el dictamen a comisiones. La primera del PAN fue desechada a pesar de que argumentan que los cambios propuestos violan derechos y acuerdos internacionales.