EN VIVO: Diputados inician discusión del Presupuesto 2026 con más de mil 700 reservas

La mesa está puesta para un choque frontal, donde la mayoría de Morena buscará formalizar recortes y reasignaciones, mientras la oposición intentará defender los recursos de los órganos autónomos.

Política
Escrito por: América López

Con información de: Maxi Peláez

Cámara de Diputados comienza debate de la reasignación de 18 mil millones de pesos
Presupuesto 2026: Cámara de Diputados comienza debate de la reasignación de 18 mil millones de pesos|FIA.

El Pleno de la Cámara de Diputados ha iniciado la tensa discusión en lo particular del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026. Con un monto que asciende a más de $10 billones 195 mil millones de pesos, la sesión se perfila como una de las más largas del periodo, pues los legisladores deben analizar y votar más de mil 700 reservas presentadas por los grupos parlamentarios.

Panista llama hipócritas a diputados de Morena por Plan Michoacán

El diputado del PAN, José Hinojosa Pérez, acusó de hipócritas a los legisladores morenistas, luego de que expresaran su respaldo al plan de paz de la presidenta Claudia Sheinbaum, pese a que, según dijo, se negaron a aprobar recursos para implementarlo.

MC acusa a Morena de ignorar petición de seguridad para alcalde asesinado

El diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Zavala, acusó al oficialismo de frivolidad y soberbia, al recordar que 31 días antes del asesinato del alcalde Carlos Manzo, se negó discutir la propuesta de su partido para brindarle protección.

Morena rechaza propuesta para darle presupuesto a Michoacán

El diputado José Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, propuso destinar 10 mil millones de pesos para costear el Plan Michoacán anunciado por el Gobierno Federal tras el asesinato de Carlos Manzo.

Sin embargo, legisladores de la mayoría, incluidos los de Michoacán, rechazaron admitir a discusión esta propuesta. Por lo que fue desechada.

Comienza debate del Presupuesto 2026

La Mesa Directiva declara el inicio de la discusión en lo particular. Con más de mil 700 reservas en la lista, el presidente en turno anuncia el formato de debate: cada legislador tendrá un tiempo limitado para argumentar sus propuestas de modificación. La sesión, sin duda, se extenderá hasta la madrugada.

