EN VIVO: Diputados inician discusión del Presupuesto 2026 con más de mil 700 reservas
La mesa está puesta para un choque frontal, donde la mayoría de Morena buscará formalizar recortes y reasignaciones, mientras la oposición intentará defender los recursos de los órganos autónomos.
El Pleno de la Cámara de Diputados ha iniciado la tensa discusión en lo particular del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026. Con un monto que asciende a más de $10 billones 195 mil millones de pesos, la sesión se perfila como una de las más largas del periodo, pues los legisladores deben analizar y votar más de mil 700 reservas presentadas por los grupos parlamentarios.
Debate EN VIVO
Panista llama hipócritas a diputados de Morena por Plan Michoacán
El diputado del PAN, José Hinojosa Pérez, acusó de hipócritas a los legisladores morenistas, luego de que expresaran su respaldo al plan de paz de la presidenta Claudia Sheinbaum, pese a que, según dijo, se negaron a aprobar recursos para implementarlo.
MC acusa a Morena de ignorar petición de seguridad para alcalde asesinado
El diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Zavala, acusó al oficialismo de frivolidad y soberbia, al recordar que 31 días antes del asesinato del alcalde Carlos Manzo, se negó discutir la propuesta de su partido para brindarle protección.
Morena rechaza propuesta para darle presupuesto a Michoacán
El diputado José Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, propuso destinar 10 mil millones de pesos para costear el Plan Michoacán anunciado por el Gobierno Federal tras el asesinato de Carlos Manzo.
#CDMX | Se tensa la discusión por la distribución del presupuesto del Gobierno Federal, que el próximo año ejercerá más de 10 billones 193 mil millones de pesos.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 5, 2025
Pero la discusión del presupuesto se ha michoacanizado, ya que nuevamente el asesinato del alcalde de #Uruapan,… pic.twitter.com/N3QO1pvZx8
Sin embargo, legisladores de la mayoría, incluidos los de Michoacán, rechazaron admitir a discusión esta propuesta. Por lo que fue desechada.
Comienza debate del Presupuesto 2026
La Mesa Directiva declara el inicio de la discusión en lo particular. Con más de mil 700 reservas en la lista, el presidente en turno anuncia el formato de debate: cada legislador tendrá un tiempo limitado para argumentar sus propuestas de modificación. La sesión, sin duda, se extenderá hasta la madrugada.