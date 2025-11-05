EN VIVO: Diputados inician discusión del Presupuesto 2026 con más de mil 700 reservas

El diputado José Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, propuso destinar 10 mil millones de pesos para costear el Plan Michoacán anunciado por el Gobierno Federal tras el asesinato de Carlos Manzo.

#CDMX | Se tensa la discusión por la distribución del presupuesto del Gobierno Federal, que el próximo año ejercerá más de 10 billones 193 mil millones de pesos.



Sin embargo, legisladores de la mayoría, incluidos los de Michoacán, rechazaron admitir a discusión esta propuesta. Por lo que fue desechada.