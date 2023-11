¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen en vivo del miércoles 29 de noviembre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto de la mañanera de AMLO hoy, miércoles 29 de noviembre de 2023, que te trae Fuerza Informativa Azteca (FIA). La conferencia del mandatario se llevó a cabo desde Palacio Nacional en Ciudad de México (CDMX).

Sorteo de la Lotería Nacional

El presidente habló acerca de la lotería nacional con fecha para el 19 de diciembre de 2023, donde se realizará el sorteo de un palco en el Estadio Azteca.

AMLO habla sobre reunión de Claudia Sheinbaum

El presidente López Obrador confirmó que sostuvo una reunión con Claudia Sheinbaum al interior de Palacio Nacional durante el mediodía del martes. “Estuvo Claudia aquí. Tenía interés de platicar unas cosas, platicamos de cómo le había ido. Es la dirigente de nuestro movimiento”, señaló.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ minimizó la visita de la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional y en horario laboralhttps://t.co/hLiYMvllDv pic.twitter.com/rjsW5EaU2Q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 29, 2023

AMLO rechaza reunirse con Xóchitl Gálvez

“No, no me quiero meter en eso, ni mencionar me lo prohibieron. Si me pidieran que yo no reciba a nadie, lo cumplo también”, señaló.

