¿A qué asistió Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional? AMLO lo explica

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 29 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que sostuvo una reunión con Claudia Sheinbaum al interior de Palacio Nacional durante el mediodía del pasado martes

“Estuvo Claudia aquí. Tenía interés de platicar unas cosas, platicamos de cómo le había ido. Es la dirigente de nuestro movimiento”, señaló López Obrador. Aunado a ello, rechazó que la reunión que sostuvo con la precandidata presidencial de Morena afecte la imparcialidad del proceso para renovar la Presidencia de México.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó que la reunión que sostuvo con la precandidata presidencial de #Morena, Claudia Sheinbaum afecte la imparcialidad del proceso para renovar la Presidencia de México

Fue durante el medio día del pasado martes que se vio a la morenista Sheinbaum entrando a Palacio Nacional, por lo que rápidamente comenzaron los rumores sobre la razón de su visita a Palacio Nacional. Por su parte, la precandidata no dio ninguna razón en específico para asistir al recinto donde vive López Obrador.

Por otro lado, el mandatario negó que hablaran de Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores: “Yo ya no de eso, no hablo, no, no… es mi amiga. Ella me pregunta: '¿Cuándo me invite o me invite a cenar algún lugar?. No tiene que ver con cuestiones partidistas, no me estoy pronunciado a favor de que la gente vote. Es mi amiga y la dirigente del movimiento.

AMLO rechaza reunirse con Xóchitl Gálvez

El presidente López Obrador rechazó reunirse con la precandidata del Frente Amplio por México (FAM): “No, no me quiero meter en eso, ni mencionar me lo prohibieron. Si me pidieran que yo no reciba a nadie, lo cumplo también”, señaló.

Sheinbaum presenta a su equipo de precampaña

El pasado 27 de noviembre, Claudia Sheinbaum realizó la presentación del equipo de su precampaña rumbo a las elecciones 2024. Se trata de 10 personas; cinco hombres y cinco mujeres: