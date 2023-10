“Es para rebeldes, no para conservadores": AMLO coloca nuevo mensaje previo a las mañaneras

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 4 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) colocó un nuevo mensaje tras resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) para que lo eliminara, pues consideraba que tocaba temas electorales.

“El mejor presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo, la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular, es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores”, es el nuevo mensaje.

#EnLaMañanera | Después de que el #INE ordenó retirar la #posdata que mantiene el presidente @lopezobrador_ en sus mañaneras, el mandatario criticó esta orden. En tanto que antes de que iniciará su conferencia se transmitió la posdata https://t.co/NDR72hIwvJ… pic.twitter.com/cc6HEoAcvv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 4, 2023

¿Por qué el INE pidió a AMLO eliminar mensaje antes de las mañaneras?

El órgano electoral resolvió la mañana del pasado 3 de octubre que la presidencia tiene que “bajar” el mensaje que el mandatario agregó a las cortinillas de las mañaneras, pues el INE emitió una medida para recordarle a AMLO que no puede hacer pronunciamientos políticos en el proceso electoral en marcha. En ese sentido, la presidencia tiene que colocar un mensaje del INE antes de que empiece la conferencia.

Sin embargo, el mandatario también colocó uno justo después del órgano electoral, el cual decía:

“Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país, porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos, y que continúen la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes”.

#BoletínINE 📑 | @INEMexico ordena eliminar la “posdata” de la conferencia matutina por ser, bajo la apariencia del buen derecho, de naturaleza electoral. https://t.co/xXPAvzGDCo pic.twitter.com/obwjF6MQWs — @INEMexico (@INEMexico) October 3, 2023

El INE determinó que el contenido del mensaje del líder morenista contiene elementos y frases de naturaleza electoral, lo que podría influir en el ánimo de la ciudadanía durante el proceso electoral que comenzó el pasado 7 de septiembre.