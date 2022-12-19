¿De qué se habló en la mañanera de AMLO? Resumen del 19 de diciembre

El 19 de diciembre, en la mañanera de AMLO se dieron a conocer los precios de los combustibles, además de la canasta básica, entre otros temas; este es el resumen de la conferencia de prensa.

Precios de combustibles

Ricardo Sheffield, titular de Profeco, dio a conocer en la mañanera de AMLO que la semana se los combustibles se colocaron en los siguientes precios:

Regular: 21,78 pesos con 24-4% de incentivo

Premium: 24.01 con 0% de incentivo

Diésel: 23.57 pesos con 66.9%

Ticketmaster reebolsa dinero a afectados en concierto de Bad Bunny

El titular de la Profeco indicó en la mañanera de AMLO que se acordó con Ticketmaster la devolución a 2 mil afectados por el concierto de Bad Bunny, más el 20%.

#EnLaMañanera | La empresa #TicketMaster reconoció que los conflictos que tuvo en ingresos para concierto de Bad Bunny fue por problemas en su sistema, así lo reveló @SheffieldGto titular de #Profeco pic.twitter.com/rAKfLvHV4w — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 19, 2022

Detalló que durante el sábado se registaron 110 personas y el resto el viernes, de acuerdo con la empresa, fue por una intermitencia en el sistema para checar los boletos.

Se acordó, indicó Profeco, un cambio en la política, por lo que en la posteridad en caso de que se presente este problema, la empresa deberá reembolsar el dinero y el 20% de indeminización, como ocurre en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

#EnLaMañanera | El titular de #Profeco @SheffieldGto aseguró que Ticketmaster cambiará su política de devoluciones de entradas cuando se cancelen conciertos pic.twitter.com/lksfMbDqwJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 19, 2022

AMLO planteará a Biden Plan Sonora

El Presidente dio a conocer que este martes el canciller Marcelo Ebrard dará a conocer la agenda de la Cumbre de América de la Norte y de la reunión que mantendrá con su homólogo estadounidense, Joe Biden, a quien le planteará el Plan Sonora.

AMLO aseguró que no habrá cuesta de enero

El presidente López Obrador descartó que haya cuesta de enero, ya que comenzarán los aumentos a los apoyos sociales, además exhortó a la ciudadanía a cuidar el bolsillo este fin de año.

"Que no va a haber cuesta de enero, también hay que ahorrar, regale afecto, no lo compre. A lo que a nosotros corresponde, vamos a seguir manteniendo el plan antiinflacionario. No va a haber cuesta de enero porque empezado enero empiezan a dispersarse los fondos de adultos mayores y vienen con 25% de aumento", declaró.



AMLO prevé que nueva aerolínea opere en 2023

El mandatario indicó que ya se tiene el avaluo para que se haga el planteamiento para comprar a los trabajadores la marca de Mexicana de Aviación y ordenó que la Secretaría del Trabajo comience a ver si lo aceptan lo más antes posible para que en 2023 ya comience la operación de la nueva aerolínea que estaría a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ pidió este favor a las aerolíneas del país pic.twitter.com/lbJx9dd0Y9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 19, 2022

AMLO celebra que con plan B de Reforma Electoral se tocó al INE

El Presidente López Obrador dijo que se siente satisfecho de que con la aprobación de las leyes secuendarias en materia electoral se tocaron los privilegios del INE aunque dijo que ahora toca a la Suprema Corte determinar si es anticonstitucional.

"Estoy muy contento porque no se salieron con la suya de mantener los privilegios en el INE y estaban contentos porque no se había reducido el presupuesto, aunque los partidos seguirán eligiendo los consejeros, no el pueblo", explicó.

Además, se pronunció a favor de que Ricardo Monreal siga como coordinador de los senadores de Morena, a pesar de lo que ocurrió con la Reforma Electoral.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se manifiestó a favor de que @RicardoMonrealA se mantenga como coordinador de senadores de #Morena aunque haya votado en contra de ajustes a leyes que rigen comicios pic.twitter.com/xq3l7dBLgw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 19, 2022

AMLO confirma la detención de 3 por el asesinato de Andrés Tirado

El presidente López Obrador confirmó que hay tres personas detenidas por su presunta participación en el asesinato de Andrés Tirado y su hermano en la colonia Roma.

#EnLaMañanera | Suman tres detenidos por homicidios del actor Andrés Tirado, su hermano, Jorge Enrique y su tío. Estos asesinatos ocurrieron en la Colonia Roma, así lo reporta el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/l33vemHrME — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 19, 2022

Ya se hacen los trámites para traer a mexicanos de Perú

El Presidente indicó que un avión de la Fuerza Aérea será el que traiga a los mexicanos y no quiso ahondar en el tema de la solicitud de asilo para el expresidente Pedro Castillo, aunque aseguró que en caso de que se acepte, México seguirá con su tradición política.

"Nosotros tenemos las puertas abiertas de México para el presidente de Perú, para todos los que se sientan acosados, perseguidos en Perú, porque esa es nuestra tradición de política exterior", indicó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que todavía familiares de Pedro Castillo no se han pronunciado a favor o en contra de que se le dé asilo en #México pic.twitter.com/rqKGpIzNcA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 19, 2022

¿De qué habló AMLO en la mañanera de hoy?

El Presidente abordó temas como el Plan B de la Reforma Electoral, la nueva aerolínea a cargo de la Sedena, además del asilo político para el expresidente de Perú, Pedro Castillo. Estas fueron las frases más destacadas de la mañanera de hoy.