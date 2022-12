¿De qué se habló en la mañanera de AMLO? Resumen del 19 de diciembre

El 19 de diciembre, en la mañanera de AMLO se dieron a conocer los precios de los combustibles, además de la canasta básica, entre otros temas; este es el resumen de la conferencia de prensa.

Precios de combustibles

Ricardo Sheffield, titular de Profeco, dio a conocer que la semana se los combustibles se colocaron en los siguientes precios:

Regular: 21,78 pesos con 24-4% de incentivo

Premium: 24.01 con 0% de incentivo

Diésel: 23.57 pesos con 66.9%

Ticketmaster reebolsa dinero a afectados en concierto de Bad Bunny

El titular de la Profeco indicó que se acordó con Ticketmaster la devolución a 2 mil afectados por el concierto de Bad Bunny, más el 20%.



#EnLaMañanera | La empresa #TicketMaster reconoció que los conflictos que tuvo en ingresos para concierto de Bad Bunny fue por problemas en su sistema, así lo reveló @SheffieldGto titular de #Profeco pic.twitter.com/rAKfLvHV4w — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 19, 2022

Detalló que durante el sábado se registaron 110 personas y el resto el viernes, de acuerdo con la empresa, fue por una intermitencia en el sistema para checar los boletos.

Se acordó, indicó Profeco, un cambio en la política, por lo que en la posteridad en caso de que se presente este problema, la empresa deberá reembolsar el dinero y el 20% de indeminización, como ocurre en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

#EnLaMañanera | El titular de #Profeco @SheffieldGto aseguró que Ticketmaster cambiará su política de devoluciones de entradas cuando se cancelen conciertos pic.twitter.com/lksfMbDqwJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 19, 2022

AMLO planteará a Biden Plan Sonora

El Presidente dio a conocer que este martes el canciller Marcelo Ebrard dará a conocer la agenda de la Cumbre de América de la Norte y de la reunión que mantendrá con su homólogo estadounidense, Joe Biden, a quien le planteará el Plan Sonora.

AMLO aseguró que no habrá cuesta de enero

El presidente López Obrador descartó que haya cuesta de enero, ya que comenzarán los aumentos a los apoyos sociales, además exhortó a la ciudadanía a cuidar el bolsillo este fin de año.



“Que no va a haber cuesta de enero, también hay que ahorrar, regale afecto, no lo compre. A lo que a nosotros corresponde, vamos a seguir manteniendo el plan antiinflacionario. No va a haber cuesta de enero porque empezado enero empiezan a dispersarse los fondos de adultos mayores y vienen con 25% de aumento”, declaró.