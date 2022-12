AMLO prevé que la nueva aerolínea de Sedena opere en 2023

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), prevé que para el 2023 ya inicie operaciones la nueva aerolínea que estaría a cargo de la empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que administrará también el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En la mañanera de hoy, el mandatario dio a conocer que ya tienen el avalúo de la marca Mexicana de Aviación para comprarla y la nueva aerolínea inició operaciones el 2023.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ pidió este favor a las aerolíneas del país pic.twitter.com/lbJx9dd0Y9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 19, 2022

“Ya tenemos el avalúo para que le hagan un planteamiento a los trabajadores de Mexicana para que se les compre el emblema, la marca de aviación. Me lo entregaron el fin de semana, no lo he podido revisar, pero aprovecho para tomar acuerdos, para que la Secretaría del Trabajo, que ya está viendo este asunto, empiece a ver si aceptan lo del avalúo y lo más pronto posible llegamos al acuerdo, se aceptan antes de que termine el mes les entregamos su dinero y ya tendríamos la marca”, comentó

Recordar que López Obrador dio a conocer que la nueva aerolínea de Sedena tendría entre su flota al avión presidencial.

AMLO va por convencer necesidad de cabotaje

El presidente López Obrador detalló que se prevé que cuando ya opere la nueva aerolínea se alquilen varios aviones.

“Para el año próximo ya estaría operando, se está viendo ya con Boeing porque se van alquilar aviones, ya se está trabajando, es una posibilidad”, explicó sin dar más detalles sobre este rubro.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en que primero aerolíneas mexicanas ofrezcan precios competitivos antes de abrir la puerta a que aerolíneas extranjeras hagan viajes al interior del país pic.twitter.com/dam5ByD8JR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 19, 2022

AMLO también aprovechó para hablar sobre la iniciativa del cabotaje que ya se encuentra en comisiones de la Cámara de Diputados, con la que se pretende que las aerolíneas extranjeras puedan transportar pasajeros y mercancía al interior del país.

“La otra es lo del cabotaje, lo que se permita que empresas extranjeras puedan transportar pasaje en el interior del país, lo estamos dejando al final porque lo que queremos ver es que se haga un esfuerzo, convencer, no imponer nada”, indicó sobre la iniciativa.