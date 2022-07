La DEA no participó en detención de Caro Quintero, confirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obradro (AMLO) confirmó en la mañanera de hoy 18 de julio de 2022 que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) no participó el viernes pasado en la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien ya presentó recursos de amparo para que sea liberador por errores en el procedimiento.

En la conferencia de prensa de Palacio Nacional, el presidente de México confirmó que fue la Secretaría de la Marina (Semar) la que llevó a cabo la investigación y captura de Caro Quintero .

“En el caso de la comunicación se había hecho una solicitud hace algún tiempo para que cooperarán con información, pero no se llevó a cabo, no fue posible que se realizará la investigación que se les estaba solicitando en este caso y a partir de ahí y desde antes la Secretaría de la Marina llevó a cabo toda la investigación y aprehensión”, dijo AMLO en la mañanera de hoy 18 de julio de 2022.

El presidente de México insistió en que la Marina actuó con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para hacer valer una orden de aprehensión, lo que implicó un trabajo de inteligencia con el propósito de que no se pierdan vidas humanas, “es un trabajo que llevó a cabo la Fiscalía con apoyo de la Secretaría de Marina, en el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa”, agregó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó que la #DEA tuviera la injerencia en la detención de Rafael Caro Quintero en Sinaloa pic.twitter.com/xynPs6i4RB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 18, 2022

Defensa de Caro Quintero presenta amparos

En la mañanera de hoy 18 de julio de 2022, AMLO dijo que la defensa de Caro Quintero presentó recursos de amparo desde el sábado, ante su probable extradición a Estados Unidos, donde es acusado de liderar una empresa criminal y otros delitos, incluida su participación en el secuestro, tortura y asesinato de Kiki Camarena, agente de la DEA, en 1985.

“Desde el sábado se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces, tanto la Fiscalía como la Secretaría de la Marina, pero si se está pidiendo la protección del señor Caro Quintero mediante el recurso de amparo, se va a actuar de manera legal lo que se decida en el procedimiento pero vamos a cuidar que no haya corrupción”, dijo el presidente López Obrador al ser cuestionado sobre la posible extradición a Estados Unidos.

Después el mandatario aclaró que la defensa del narco está esgrimiendo en los amparos errores en el procedimiento y cómo fue y que se llevó a cabo.

Sobre el temor de que se dispare la violencia en Sinaloa, tras la captura de Caro Quintero, AMLO dijo que no sabe sobre las actividades del ex líder del Cártel de Guadalajara.

“No creo que haya más violencia en esa región, no sé exactamente sobre sus actividades, eso lo conoce la Fiscalía, no sabemos, había una orden de aprehensión y debe quedar claro: no impunidad.