A mi me cae bien Trump: AMLO y advierte México no será piñata de nadie

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo en la mañanera de hoy 25 de abril de 2022 que Donald Trump le cae muy bien, aunque es capitalista, y dijo que no permitirá a ningún candidato de Estados Unidos usar a México como piñata.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente de México fue cuestionado sobre las declaraciones de Trump durante un mitin en apoyo a JD Vance, quien busca sustituir al senador retirado Rob Portman, en el que dijo que dobló a México con un programa migratorio.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ descartó polemizar con el expresidente Donald Trump después de que presumió “doblar” a su administración para tener 'soldados gratis' pic.twitter.com/ZOKlxDJ26o — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 25, 2022

AMLO dijo que en Estados Unidos se llevarán a cabo elecciones intermedias y es por ello que se está hablando más de México en los debates, tratando de sacar raja política.

“Ahora estoy sintiendo que se está hablando más de México en Estados Unidos y es importante que los mexicanos sepamos el por qué, este año habrá elecciones, entonces tanto los de un partido como de otro están queriendo y ojala cambien de parecer, poner a México en sus temas de debates”, dijo el Presidente en la mañanera de hoy 25 de abril de 2022.

AMLO pide a paisanos no votar por candidatos que hablen mal de México

En la conferencia en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que no va a permitir que “ningún partido, ni ningún candidato utilicen a México como piñata y nos van a tener que tratar con respeto, como lo hacemos nosotros”.

Tras las declaraciones de Trump , el presidente AMLO pidió a los paisanos no votar por los partidos o candidatos que maltraten a México o algún país de América Latina del Caribe.

“No voten por esos partidos y por esos candidatos, sean del partido demócrata o sean del partido republicano, que no olviden sus orígenes, lo que dice la canción de Rubén Blades: el que no quiere a su Patria no quiere a su madre”, dijo AMLO y agregó que cuando alguien se exceda y ofenda será señalado para que los paisanos voten en contra.