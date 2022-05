AMLO no contempla cambiar la estrategia en materia de seguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó en la mañanera de hoy 26 de mayo de 2022 que no contempla cambiar su estrategia en materia de seguridad, pese a que el martes se registró el día más violento del año con 118 homicidios dolosos.

Al ser cuestionado en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente de México dijo que su gobierno está avanzando en un problema complejo y heredado, ya que no se atendió el fondo y origen de la inseguridad y la violencia.

“Lo que no se hizo se arraigó y ahora estamos padeciendo los polvos de aquellos lodos, y es un proceso que lleva tiempo pero ya se están viendo los resultados. Nos costó muchísimo detener el incremento en homicidios, la tendencia, pero afortunadamente ya hay una disminución”, respondió AMLO.

#EnLaMañanera | Después de que el pasado 24 mayo, México rompió récord en homicidios al reportar 118, el presidente @lopezobrador_ rechazó ajustar estrategia de seguridad y consideró que el problema de violencia es heredado pic.twitter.com/g2XeLGciCm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2022

El presidente AMLO recordó que el ex presidente Calderón le declaró la guerra al narco y que la diferencia con su gobierno en la estrategia de seguridad es que ahora no es el Estado.

- Eran masacres a manos del Estado, ahora lo que seguimos viendo son masacres por el enfrentamiento entre grupos criminales, pero en medio está la sociedad -dijo una reportera.

- Sí, pero no es el Estado -respondió AMLO.

- Pero no importa, sigue muriendo gente inocente.

- Sí, sí y tratamos de evitarlas pero hay una gran diferencia, no el Estado.

AMLO destaca caso de Guanajuato en materia de seguridad

El presidente López Obrador dijo que le llama la atención el caso de Guanajuato. “Por qué tanto tiempo el procurador de Guanajuato si es de los estados con más homicidios y le he pedido al gobernador que haga una evaluación sobre el funcionamiento de la Fiscalía estatal, pero parece que ahí hay grupos de intereses creados que son los que mandan.