Lo más relevante de la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum tras la muerte de “El Mencho”
Este es el resumen de la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum de este lunes 23 de febrero tras el operativo en Jalisco que terminó con la vida de Nemesio Oseguera “El Mencho”.
Este lunes 23 de febrero de 2026, México amanece en estado de alerta tras la confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Mañanera Sheinbaum hoy 23 de febrero: Detalles tras caída de "El Mencho" en vivo
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.
La mañanera se lleva a cabo desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional.