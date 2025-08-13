¿Se acabó la gasolina? El cierre de estaciones en CDMX podría afectar tu día

Un fenómeno que comenzó en regiones como Chiapas y Nuevo León ahora repercute en la CDMX con el cierre de varias gasolineras, especialmente en las alcaldías de Coyoacán y Tlalpan. Esta situación impacta a millas de automovilistas que enfrentan dificultades para abastecer sus vehículos.

Desabasto de gasolina y cierre de estaciones en la CDMX

Fuerza Informativa Azteca (FIA) confirmó que al menos dos alcaldías están afectadas: en Tlalpan, una gasolina ubicada en la carretera Picacho-Ajusco y Periférico Sur reporta falta de combustible desde hace una semana. Un empleado señala: “Es que ya llevamos una semana que nos está fallando el combustible, pero hoy de plano se acabó. Hay varias estaciones ya sin gasolina”. En otro punto de Tlalpan, en Calzada Acoxpa y Canal de Miramontes, una estación está cerrada con cajas de plástico y barreras que impiden el paso.

En Coyoacán, la gasolina de Calzada del Hueso número 956 en la colonia El Mirador también permanece cerrada de manera indefinida, con empleados quienes no pueden confirmar cuándo se normalizará el suministro.

¿Por qué están cerrando las gasolineras en CDMX?

Aunque aún no se conoce oficialmente la razón del cierre de estas gasolineras, ni Pemex, ni la Unión de Asociaciones de Gasolineros, ni el gobierno local han emitido declaraciones al respecto. Algunas versiones indican que la terminación anticipada de un contrato de suministro entre Pemex y el Gobierno de la Ciudad de México ha generado problemas logísticos que afectan el abastecimiento de combustible a más de 29 mil vehículos oficiales, lo que podría estar relacionado con estas afectaciones en estaciones públicas y privadas.

Ante la escasez, los conductores utilizan bidones para transportar gasolina de estaciones que aún cuentan con producto. Se recomienda a la población mantenerse atenta a los informes oficiales y buscar alternativas temporales para evitar mayores molestias.

Este desabasto ocurre en un contexto de complicaciones logísticas para Pemex y ajustes en su contrato con la capital, lo que ha obligado a la CDMX a buscar nuevos proveedores para garantizar el suministro de combustible esencial para servicios públicos.